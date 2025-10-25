НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Атаки БПЛА Беспилотники ударили по Белгородской плотине: людей эвакуируют из-за угрозы затопления

Беспилотники ударили по Белгородской плотине: людей эвакуируют из-за угрозы затопления

Губернатор региона не исключает повторной атаки

236
Плотина оказалась разрушена | Источник: РЧС Приграничье / TelegramПлотина оказалась разрушена | Источник: РЧС Приграничье / Telegram

Плотина оказалась разрушена

Источник:

РЧС Приграничье / Telegram

Беспилотники ВСУ ударили по плотине Белгородского водохранилища. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Власти объявили эвакуацию местных жителей, так как не исключают повторной атаки. Новый удар по плотине может обернуться серьезными последствиями, сообщил глава области.

«Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

В соцсетях публикуют фото, предположительно, с места ЧП | Источник: РЧС Приграничье / TelegramВ соцсетях публикуют фото, предположительно, с места ЧП | Источник: РЧС Приграничье / Telegram

В соцсетях публикуют фото, предположительно, с места ЧП

Источник:

РЧС Приграничье / Telegram

Источник: РЧС Приграничье / TelegramИсточник: РЧС Приграничье / Telegram
Источник:

РЧС Приграничье / Telegram

Местным жителям предложили выехать в пункты временного размещения, которые находятся в Белгороде или покинуть территорию самостоятельно.

За прошедшую ночь над российскими регионами сбили 121 беспилотник, сообщили в Минобороны.

  • 20 БПЛА — над территорией Ростовской области,

  • 19 БПЛА — над территорией Волгоградской области,

  • 17 БПЛА — над территорией Брянской области,

  • 12 БПЛА — над территорией Калужской области,

  • 11 БПЛА — над территорией Смоленской области,

  • 9 БПЛА — над территорией Белгородской области,

  • 9 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 7 БПЛА, летевших на Москву,

  • По 8 БПЛА — над территориями Воронежской и Ленинградской областей,

  • По 2 БПЛА — над территориями Новгородской, Рязанской и Тамбовской областей,

  • По 1 БПЛА — над территориями Тверской и Тульской областей.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
БПЛА Атака Плотина
