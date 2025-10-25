Мощный взрыв прогремел в многоэтажке в Сочи. Ударной волной выбило стену, один человек погиб

Источник: «Осторожно, новости» / Telegram

В ночь на 25 октября в центре Сочи произошел взрыв в многоэтажке, который выбил часть стены и окна. По данным МЧС, один человек погиб.

Источник: SHOT / Telegram

Около 01:10 в многоэтажке на улице Тимирязева произошел взрыв газа на четвертом этаже. Как видно на кадрах, ударной волной вырвало кусок стены, в нескольких квартирах выбило окна.

В результате инцидента произошло возгорание, огнем охватило 15 квадратных метров жилого помещения. Пожар удалось потушить к 01:30. Из-за взрыва один человек погиб, еще один получил травмы, сообщает издание «СочиСтрим.ру» со ссылкой на МЧС по Краснодарскому краю.