Происшествия «Пытаются трогать, но он не двигается»: в центре Ярославля легковушка снесла 9-летнего ребенка. Видео

«Пытаются трогать, но он не двигается»: в центре Ярославля легковушка снесла 9-летнего ребенка. Видео

Очевидцы рассказали о последствиях аварии

1 708
В Ярославле легковушка сбила ребенка | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ Ярославле легковушка сбила ребенка | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле легковушка сбила ребенка

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

В центре Ярославля на Большой Октябрьской улице легковушка сбила девятилетнего ребенка. Авария произошла около 12:24 17 октября в районе дома № 59.

По предварительной информации полиции, наезд совершил водитель иномарки «Киа».

«Перед машиной лежит мальчик. Класс второй, с виду. Вокруг него толпа, но они ничего не делают. Вроде, как-то пытаются трогать, но он не двигается. Вообще. Как лежал, так и лежит. Детей отгоняют, чтобы они не смотрели. Все просто стоят, ждут. На дороге затор, машины не едут. Проезд закрыт. Видели „скорую“, крови не было», — рассказала читательница 76.RU.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что мальчика с травмами увезли в больницу. Сейчас правоохранители проводят проверку из-за случившегося.

Утром 17 октября еще одно ДТП случилось в Угличе Ярославской области. Там столкнулись легковушка и автобус. В аварии пострадали два человека, происшествием заинтересовалась прокуратура.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гость
1 час
Мальчик, будь здоров! Береги себя!
Гость
1 час
Здоровья мальчику!!!
