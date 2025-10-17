«Пытаются трогать, но он не двигается»: в центре Ярославля легковушка снесла 9-летнего ребенка. Видео

В центре Ярославля на Большой Октябрьской улице легковушка сбила девятилетнего ребенка. Авария произошла около 12:24 17 октября в районе дома № 59.
По предварительной информации полиции, наезд совершил водитель иномарки «Киа».
«Перед машиной лежит мальчик. Класс второй, с виду. Вокруг него толпа, но они ничего не делают. Вроде, как-то пытаются трогать, но он не двигается. Вообще. Как лежал, так и лежит. Детей отгоняют, чтобы они не смотрели. Все просто стоят, ждут. На дороге затор, машины не едут. Проезд закрыт. Видели „скорую“, крови не было», — рассказала читательница 76.RU.
В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что мальчика с травмами увезли в больницу. Сейчас правоохранители проводят проверку из-за случившегося.
Утром 17 октября еще одно ДТП случилось в Угличе Ярославской области. Там столкнулись легковушка и автобус. В аварии пострадали два человека, происшествием заинтересовалась прокуратура.