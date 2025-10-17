Пострадали два человека: власти озвучили подробности жесткого ДТП с автобусом в Ярославской области

«Согласно информации от перевозчика, автобус выехал из автопарка и двигался по улице Ленина по главной дороге в сторону начального остановочного пункта для начала работы по одному из городских маршрутов. Пассажиров в этот момент в транспортном средстве не было. Легковой автомобиль, двигаясь по второстепенной дороге и не обратив внимание на дорожные знаки, не уступил дорогу автобусу, что привело к столкновению. После удара автобус выехал на обочину и врезался в дерево», — уточнили в Министерстве.