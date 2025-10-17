НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

пасмурно, дождь

ощущается как +5

3 м/c,

с-з.

 748мм 100%
Подробнее
4 Пробки
USD 79,08
EUR 92,08
Пострадали в ДТП с автобусом
На Соколе сдали новый дом
Что бы сделали ярославцы на месте мэра
«Умные решения» в недвижимости
Появилась голубая разметка
Поликлиники без гардероба
Драка в баре
Пожар в многоэтажке
Закрылось грузинское кафе
Новый прожиточный минимум
Происшествия Подробности Пострадали два человека: власти озвучили подробности жесткого ДТП с автобусом в Ярославской области

Пострадали два человека: власти озвучили подробности жесткого ДТП с автобусом в Ярославской области

Прокуратура будет контролировать проверку

791
В Угличе Ярославской области два человека пострадали в ДТП с автобусом | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramВ Угличе Ярославской области два человека пострадали в ДТП с автобусом | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Угличе Ярославской области два человека пострадали в ДТП с автобусом

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области озвучили подробности утреннего ДТП с пострадавшими в Угличе. Около 6:35 на перекрестке улиц Ленина и Интернациональной жестко столкнулись автобус «Лиаз» и иномарка «Омода С5».

Как пояснили власти, автобус ехал по главной дороге.

«Согласно информации от перевозчика, автобус выехал из автопарка и двигался по улице Ленина по главной дороге в сторону начального остановочного пункта для начала работы по одному из городских маршрутов. Пассажиров в этот момент в транспортном средстве не было. Легковой автомобиль, двигаясь по второстепенной дороге и не обратив внимание на дорожные знаки, не уступил дорогу автобусу, что привело к столкновению. После удара автобус выехал на обочину и врезался в дерево», — уточнили в Министерстве.

Известно, что водитель автобуса в ДТП не пострадал. В больницу с места аварии увезли 23-летнего водителя «Омоды» и его 20-летнего пассажира.

Момент аварии попал на видео

Источник:

Яртелесервис Углич, Мышкин| Интернет КабельноеТВ / Vk.com

После случившегося в Угличской межрайонной прокуратуре сообщили, что правоохранители будут контролировать ход и результаты проверки.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Автобус Пострадавшие в аварии Прокуратура
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
Каждый день аварии с этими автобусами. Сегодня ехал в 32 авт. Женщина спрашивает , доедет ли она там да какой-то улицы, водитель говорит , ян е местный, ничего не знаю ))
Гость
1 час
Как часто рыжий автобус герой новостей!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление