Пострадали люди: в Ярославской области жестко столкнулись легковушка и автобус. Видео момента ДТП

Утром 17 октября в Угличе Ярославской области произошло ДТП. В 6:35 на перекрестке улиц Ленина и Интернациональной жестко столкнулись автобус «Лиаз» и легковушка «Омода С5».
За рулем иномарки был 23-летний водитель. Момент аварии попал на запись уличной камеры.
На кадрах видно, автобус въехал в боковую часть иномарки, когда та оказалась на перекрестке. В этот момент все светофоры мигали желтым цветом. От удара и «Омоду» и «Лиаз» протащило вперед. Автобус вылетел с проезжей части, снес забор и оказался на лужайке возле жилого дома. Дымящийся седан остался на проезжей части.
Как рассказали в управлении МВД по Ярославской области, в ДТП пострадали двое — 22-летний водитель «Омоды» и его 20-летний пассажир.
«В результате ДТП они доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка», — рассказали в региональном УМВД.
Также правоохранители уточнили, что в момент аварии автобус не перевозил пассажиров.