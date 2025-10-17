Пострадали люди: в Ярославской области жестко столкнулись легковушка и автобус. Видео момента ДТП

В Ярославской области произошло ДТП с автобусом Источник: Яртелесервис Углич, Мышкин| Интернет КабельноеТВ / Vk.com / Ярославль Очевидец (18+) / Telegram

Утром 17 октября в Угличе Ярославской области произошло ДТП. В 6:35 на перекрестке улиц Ленина и Интернациональной жестко столкнулись автобус «Лиаз» и легковушка «Омода С5».

За рулем иномарки был 23-летний водитель. Момент аварии попал на запись уличной камеры.

На кадрах видно, автобус въехал в боковую часть иномарки, когда та оказалась на перекрестке. В этот момент все светофоры мигали желтым цветом. От удара и «Омоду» и «Лиаз» протащило вперед. Автобус вылетел с проезжей части, снес забор и оказался на лужайке возле жилого дома. Дымящийся седан остался на проезжей части.

ДТП в Угличе произошло ранним утром на перекрестке Источник: Яртелесервис Углич, Мышкин| Интернет КабельноеТВ / Vk.com

Как рассказали в управлении МВД по Ярославской области, в ДТП пострадали двое — 22-летний водитель «Омоды» и его 20-летний пассажир.

«В результате ДТП они доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка», — рассказали в региональном УМВД.

С места ДТП в больницу увезли двоих Источник: Ярославль Очевидец (18+) / Telegram