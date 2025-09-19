19 сентября в Ярославле сбили ребенка на пешеходном переходе. ДТП произошло в 17 часов 20 минут на проспекте Дзержинского, у дома № 57.
«По предварительной информации, 42-летний водитель, управляя автомобилем „Джили Атлас“, совершил наезд на 11-летнюю, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили в Госавтоинспекции по Ярославской области.
Ребенок с травмами госпитализирован в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Некрасовском округе Ярославской области вынесли приговор 40-летнему жителю деревни Яснищи, который насмерть сбил пятилетнюю девочку в ноябре 2024 года. Малышка выбежала на дорогу в деревне Овсяники. По словам правоохранителей, водитель превысил разрешенную скорость. А ребенок находился в зоне пешеходного перехода. Водителю назначили три года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, по искам мамы и бабушки девочки суд взыскал с виновного по 800 тысяч рублей.