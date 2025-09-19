НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

пасмурно, дождь

ощущается как +10

3 м/c,

южн.

 749мм 94%
Подробнее
2 Пробки
USD 83,59
EUR 98,88
Суд по дому с атлантами
Афиша на выходные
Когда включат отопление
Ярославский бренд покорил Россию
Растет заболеваемость
Причалил немецкий теплоход
Где строят новый мост
Умер бодибилдер из Ярославля
Никитин обратился к ярославцам
Экологические мины
Происшествия В Ярославле сбили ребенка на пешеходном переходе

В Ярославле сбили ребенка на пешеходном переходе

Первые подробности

354
В Ярославле в ДТП пострадала девочка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле в ДТП пострадала девочка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в ДТП пострадала девочка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

19 сентября в Ярославле сбили ребенка на пешеходном переходе. ДТП произошло в 17 часов 20 минут на проспекте Дзержинского, у дома № 57.

«По предварительной информации, 42-летний водитель, управляя автомобилем „Джили Атлас“, совершил наезд на 11-летнюю, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили в Госавтоинспекции по Ярославской области.

Ребенок с травмами госпитализирован в больницу.

Видео с места происшествия

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Некрасовском округе Ярославской области вынесли приговор 40-летнему жителю деревни Яснищи, который насмерть сбил пятилетнюю девочку в ноябре 2024 года. Малышка выбежала на дорогу в деревне Овсяники. По словам правоохранителей, водитель превысил разрешенную скорость. А ребенок находился в зоне пешеходного перехода. Водителю назначили три года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, по искам мамы и бабушки девочки суд взыскал с виновного по 800 тысяч рублей.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
ДТП Сбили ребенка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
20 минут
Да, там на дублерах пора тоже светофоры ставить.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление