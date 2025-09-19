В Ярославле сбили ребенка на пешеходном переходе

Напомним, в Некрасовском округе Ярославской области вынесли приговор 40-летнему жителю деревни Яснищи, который насмерть сбил пятилетнюю девочку в ноябре 2024 года. Малышка выбежала на дорогу в деревне Овсяники. По словам правоохранителей, водитель превысил разрешенную скорость. А ребенок находился в зоне пешеходного перехода. Водителю назначили три года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, по искам мамы и бабушки девочки суд взыскал с виновного по 800 тысяч рублей.