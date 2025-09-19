В Индии пожирающая мозг амеба убила несколько человек: новости 19 сентября

Главные события в России и мире за сутки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Подводим итоги 19 сентября.

На Камчатке произошло землетрясение

У берегов Камчатки снова зафиксировали сильное землетрясение. В регионе объявили угрозу цунами.

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой в 7,2 в 93 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в камчатском филиале геофизической службы РАН.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале написал, что все службы приведены в режим повышенной готовности. По восточному побережью острова объявлена угроза цунами. По предварительным данным, пострадавших нет.

В МЧС Камчатского края предупредили, что к берегам могут дойти волны до 1,5 метра.

В России предложили пересчитать маткапитал

Россиянам, которые готовятся стать родителями во второй и третий раз, хотят увеличить выплаты. Законопроект о прогрессивной шкале маткапитала разрабатывают в Госдуме.

По новой версии, выплата за второго ребенка составит 1 млн рублей, рассказал ТАСС председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. При принятии закона за третьего ребенка будут начислять 1,5 млн рублей.

В предыдущей версии законопроекта о прогрессивной шкале маткапитала выплаты предлагали поднять до 900 тысяч рублей — за второго ребенка, до 1,4 млн рублей — за третьего.

В России меняют школьную программу

Большинство предметов стандартной школьной программы перегружены темами на 15–30%. Об этом заявил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) Анзор Музаев.

По его словам, сейчас ведется работа по пересмотру «школьных стандартов», но речь не идет об упрощении, лишь о приведении программ в соответствие с «реальными потребностями». Они должны будут соответствовать плавному переходу в высшие учебные заведения.

В Минпросвещения прокомментировали слова главы Рособрнадзора о перегрузке школьной программы. С 1 сентября 2025 года установили допустимую годовую нагрузку для учеников с первого по девятый класс (конкретное количество уроков зависит от выбранного варианта федерального образовательного плана):

1-й класс — от 620 до 653 часов в год;

со 2-го по 4-й класс — от 782 до 884 часов;

5-й класс — от 986 до 1088 часов;

6-й класс — от 1020 до 1122 часов;

7-й класс — от 1088 до 1190 часов;

8-й и 9-й классы — от 1122 до 1224 часов.

В России предложили изменить начало отопительного сезона

В России следует отказаться от единовременного начала отопительного сезона и перейти к гибкому графику. С таким предложением выступил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

В качестве одного из вариантов он предложил переход к зонированному или поэтапному регулированию. В таком случае отопительный сезон можно начинать не для всего района одновременно, а в первую очередь для домов, наиболее подверженных теплопотерям. К ним относятся старые и аварийные здания с неутепленными фасадами.

Весной же отопление в первую очередь можно отключать в современных, хорошо утепленных новостройках, объяснил депутат в беседе с РИА Новости.

В России планируют снизить ставку по льготной ипотеке

Сейчас обсуждают снижение ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«При рождении первого ребенка будет повышенная [ставка], но ниже рыночной — предлагается 12%. При рождении второго ребенка — та же самая, которая сегодня, то есть 6%. При рождении третьего ребенка — уже варианты, 2–4%. Там разные „лестницы“ могут быть», — сказал Аксаков.

Это не окончательное решение, сообщил депутат. Есть предложение, чтобы ставка при рождении первого ребенка была не 12%, а 10%. Это объясняется тем, что рыночные условия могут и так приблизиться к этому показатели, пишет ТАСС.

В Минстрое объяснили, почему в России кладут асфальт в дождь

Если запретить укладывать асфальт в плохую погоду, то срок выполнения данной работы вырастет, поэтому нельзя от этого отказаться. Об этом говорится в ответе замглавы Минстроя РФ Сергея Музыченко на обращение депутата Госдумы Владимира Плякина.

Как отметил Музыченко, существуют особые требования к укладке асфальта в плохую погоду:

это можно делать только на предварительно подготовленный и сухой нижележащий слой асфальтобетона или цементобетона;

не допускается наличие луж, толщина пленки свободной воды не должна превышать 1 мм;

перед укладочной техникой необходимо постоянно удалять воду щетками или продувкой сжатым воздухом;

воду, поступающую со смежных участков, надо отсекать;

после любого перерыва в работе из-за осадков подгрунтованная поверхность должна быть очищена от воды, просушена и по возможности прогреть.

Умные очки Цукерберга зависли во время их презентации

Глава компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг презентовал умные очки Ray-Ban, однако в ходе мероприятия в работе устройства произошел сбой.

По заявлению компании, в правой линзе очков установлен дисплей, способный транслировать видео, показывать текстовые сообщения. Однако устройство трижды не смогло принять видеозвонок с WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией).

«Я не знаю, что вам сказать. Мы перейдем к следующему шагу и будем надеяться, что он сработает. Ирония всей этой истории в том, что вы годами разрабатываете технологии, а современный Wi-Fi вас просто застает врасплох», — сказал Цукерберг аудитории.

Продажи очков стартуют 30 сентября. Их цена — 800 долларов.

Что пропадет со столов у россиян из-за резкого роста цен на продукты

Резкий рост цен на продукты может привести к сокращению всего рынка питания в России на 5%. Как прогнозирует исследование NTech, это вынудит россиян отказываться от фруктов, овощей и морепродуктов в пользу макарон, яиц и бакалеи.

Согласно исследованию, продажи морепродуктов, напитков, фруктов и овощей в натуральном выражении могут упасть на 12–16% в случае резкого скачка цен. Наиболее сильно — на 57% — рискуют просесть продажи экзотических фруктов. Кроме того, на 42% сократятся покупки мясных фаршей, пишет ТАСС.

А в то же время больше станет товаров из три базовых категорий: бакалея (+16%), яйца (+9%) и молочная продукция (+3%). Существенно вырастут продажи макарон (на 51%), сахара (на 28%) и пастообразного рыбного фарша сурими, известного как «крабовые палочки» (на 35%).

В России предложили поднять пенсии

России необходимо повысить минимальный размер социальной пенсии до 23 тысяч рублей. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По его словам, даже после доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума сумма меньше заниженной границы бедности, рассчитываемой Росстатом.

Миронов добавил, что помимо социальной пенсии необходимо повысить прожиточный минимум. Он пояснил, что сейчас он должен составлять 43–45 тысяч рублей, и призвал правительство стремиться к этому уровню, сказал он в беседе с «Абзацем».

В Индии 19 человек умерли из-за амебы, поедающей мозг

В индийском штате Керала зафиксирована вспышка редкой, но смертельно опасной инфекции, вызываемой одноклеточным организмом Naegleria fowleri, известным как «амеба, поедающая мозг», пишет NDTV.

По данным властей, известен 61 случай заболевания. 19 человек погибли. Среди них — трехмесячный ребенок.

Naegleria fowleri проникает в организм человека через нос при контакте с загрязненной пресной водой и может вызывать первичный амебный менингоэнцефалит — быстро прогрессирующее воспаление головного мозга.