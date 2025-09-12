НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле пропал мобильный интернет. В чём причина

В Ярославле пропал мобильный интернет. В чём причина

Ответ властей

1 532
Власти объяснили, почему в Ярославле не работает мобильный интернет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВласти объяснили, почему в Ярославле не работает мобильный интернет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти объяснили, почему в Ярославле не работает мобильный интернет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Утром 12 сентября ярославцы заметили сбой в работе мобильного интернета.

«Работают только избранные приложения на телефоне. Браузер не открывается из-за отсутствия сети», — написал читатель 76.RU Дмитрий Зотов.

«Интернет как-то с перебоями работает», — поделилась читательница 76.RU под ником «Поллинария».

Как уточнили 76.RU в Министерстве региональной безопасности Ярославской области, из-за угрозы атаки БПЛА в городе действуют ограничения на работу мобильной связи.

«Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона — главный приоритет», — сообщили в министерстве.

Напомним, что в 05:12 12 сентября в аэропорту Золотое кольцо в Туношне ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Из-за этого самолет из Сочи был отправлен на запасной аэродром. Как объяснили в Росавиации, запрет на полеты был введен для обеспечения безопасности. В 09:50 12 сентября все ограничения сняли.

У вас работает мобильный интернет?

Да
Нет
Частично
Напишу в комментариях
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
БПЛА Мобильный интернет Сбой
Комментарии
35
Гость
1 час
Отрабатываются технологии. Добро пожаловать в чебурнет.
Гость
1 час
Не смог оплатить проезд в ОТ, контролеры отнесутся с пониманием или, может, местные власти за меня штраф заплатят?
Читать все комментарии
