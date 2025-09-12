В Ярославле пропал мобильный интернет. В чём причина

Утром 12 сентября ярославцы заметили сбой в работе мобильного интернета.
«Работают только избранные приложения на телефоне. Браузер не открывается из-за отсутствия сети», — написал читатель 76.RU Дмитрий Зотов.
«Интернет как-то с перебоями работает», — поделилась читательница 76.RU под ником «Поллинария».
Как уточнили 76.RU в Министерстве региональной безопасности Ярославской области, из-за угрозы атаки БПЛА в городе действуют ограничения на работу мобильной связи.
«Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона — главный приоритет», — сообщили в министерстве.
Напомним, что в 05:12 12 сентября в аэропорту Золотое кольцо в Туношне ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Из-за этого самолет из Сочи был отправлен на запасной аэродром. Как объяснили в Росавиации, запрет на полеты был введен для обеспечения безопасности. В 09:50 12 сентября все ограничения сняли.
