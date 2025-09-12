В Ярославле пропал мобильный интернет. В чём причина

Напомним, что в 05:12 12 сентября в аэропорту Золотое кольцо в Туношне ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Из-за этого самолет из Сочи был отправлен на запасной аэродром. Как объяснили в Росавиации, запрет на полеты был введен для обеспечения безопасности. В 09:50 12 сентября все ограничения сняли.