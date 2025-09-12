Под Ярославлем закрыли аэропорт для приема и выпуска самолетов

Ярославский аэропорт Золотое кольцо в Туношне временно ограничил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации в 05:21 12 сентября.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в Росавиации.
Согласно данным сайта аэропорта в Туношне, на 12 сентября запланировано три рейса из Ярославля и столько же прилетов в столицу Золотого кольца. Утренние были задержаны: по данным на 09:15, самолет в Сочи, который должен был вылететь в 06:25, перенесли на 11:30. Обратный рейс из Сочи в Ярославль, запланированный на 05:25, сдвинули на 10:50.
Кроме того, из Ярославля на 12 сентября запланированы два вылета: в 14:05 — в Пермь, и в 19:05 — в Москву. По этим направлениям изменений в расписании пока нет.
Из Москвы самолет в Ярославль должен вылететь в 13:20, а из Перми — в 18:20. По этим направлениям также не зафиксировано сдвигов в расписании.
Обновление на 9:50:
Ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту под Ярославлем сняли.
«В период действия ограничений на запасной аэродром „ушел“ один самолет, выполнявший рейс в Ярославль», — сообщили в Росавиации.