Под Ярославлем закрыли аэропорт для приема и выпуска самолетов

Для полетов закрыли аэропорт под Ярославлем Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Ярославский аэропорт Золотое кольцо в Туношне временно ограничил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации в 05:21 12 сентября.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в Росавиации.

Согласно данным сайта аэропорта в Туношне, на 12 сентября запланировано три рейса из Ярославля и столько же прилетов в столицу Золотого кольца. Утренние были задержаны: по данным на 09:15, самолет в Сочи, который должен был вылететь в 06:25, перенесли на 11:30. Обратный рейс из Сочи в Ярославль, запланированный на 05:25, сдвинули на 10:50.

Кроме того, из Ярославля на 12 сентября запланированы два вылета: в 14:05 — в Пермь, и в 19:05 — в Москву. По этим направлениям изменений в расписании пока нет.

Из Москвы самолет в Ярославль должен вылететь в 13:20, а из Перми — в 18:20. По этим направлениям также не зафиксировано сдвигов в расписании.

Обновление на 9:50:

Ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту под Ярославлем сняли.