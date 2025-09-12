«Самолет ушел на запасной аэродром»: в аэропорту под Ярославлем возобновили авиасообщение

В аэропорту под Ярославлем возобновили полеты Источник: Анна Елкина / 76.RU

В ярославском аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, который вводили в 5:21 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Россавиации в 9:50.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Ярославль», — уточнили в Росавиации.

Согласно расписанию на сайте аэропорта в Туношне, речь идет о рейсе из Сочи в Ярославль, который вылетел в 5:25 12 сентября. По новому расписанию, борт должен отправиться в столицу Золотого кольца в 10:50.

Как сообщили 76.RU в Министерстве региональной безопасности, в Ярославле были введены ограничения работы мобильного интернета из-за угрозы БПЛА.