«Самолет ушел на запасной аэродром»: в аэропорту под Ярославлем возобновили авиасообщение

Что об этом известно

«Самолет ушел на запасной аэродром»: в аэропорту под Ярославлем возобновили авиасообщение

Что об этом известно

818
В аэропорту под Ярославлем возобновили полеты | Источник: Анна Елкина / 76.RUВ аэропорту под Ярославлем возобновили полеты | Источник: Анна Елкина / 76.RU

В аэропорту под Ярославлем возобновили полеты

Источник:

Анна Елкина / 76.RU

В ярославском аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, который вводили в 5:21 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Россавиации в 9:50.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Ярославль», — уточнили в Росавиации.

Согласно расписанию на сайте аэропорта в Туношне, речь идет о рейсе из Сочи в Ярославль, который вылетел в 5:25 12 сентября. По новому расписанию, борт должен отправиться в столицу Золотого кольца в 10:50.

Как сообщили 76.RU в Министерстве региональной безопасности, в Ярославле были введены ограничения работы мобильного интернета из-за угрозы БПЛА.

«Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона — главный приоритет», — уточнили в министерстве.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
3
Гость
2 часа
Надо же, не знал, что аэропорт работает. Надо будет заглянуть!
Гость
2 часа
Интересно, какие проблемы решили таким образом?
Читать все комментарии
