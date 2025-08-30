Американец убил свою мать и совершил суицид — виноват диалог с ChatGPT: новости 30 августа

ChatGPT поддерживал параноидальные мысли пользователя Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 30 августа.

Россиян ждут длинные каникулы

31 декабря 2025 года объявлено выходным днем. Новогодние каникулы продлятся по 11 января включительно — всего 12 дней.

В 2025 году 5 января произошло совпадение с нерабочими праздничными днями, он был перенесен на 31 декабря, среду, объяснил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Чтобы обеспечить непрерывные каникулы, правительство также сделало 9 января выходным днем: оно выпало на пятницу между официальными праздниками и выходными.

В России изменили правила призыва на военную службу

Решение об отправке призывника в часть будет действовать в течение года с момента принятия решения в период осеннего или весеннего призыва, если по какой-то причине он не будет отправлен с первого раза. Правительство России скорректировало правила призыва на военную службу, о чем говорится в постановлении, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Если у призывника появляются основания для отсрочки или освобождения от службы (например, проблемы со здоровьем или другие законные причины), он имеет право сообщить об этом в военкомат. Для этого нужно подать заявление и приложить документы, подтверждающие обстоятельства. Сделать это можно либо на бумаге, либо через портал «Госуслуги», но обязательно до даты отправки на службу, указанной в повестке.

Какие товары подорожали сильнее всего в августе

Сорта кофе робуста и арабика стали самыми подорожавшими товарами в мире в августе. Подешевели больше всех пиломатериалы, медь и сок, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.

За месяц кофе сорта робуста подорожал в 1,5 раза, а арабика выросла в цене на 29%. Сахар стал дороже на 4,9% на Лондонской бирже. Самым подорожавшим металлом в мире стал неодим. Он вырос сразу на 29%. Литий прибавил 9,2%, а молибден — 7,7%, пишет РИА Новости.

Наиболее подешевевшим в мире товаром в августе стали пиломатериалы: их цена снизилась на 19,2%. Следом идет медь, которая подешевела на 18,3%. Третье место занял апельсиновый сок, за месяц потерявший 13,7% от стоимости. Бензин на Нью-Йоркской товарной бирже упал на 13,2%, нефть сорта WTI — на 8,5%, а сорт Brent — на 8%.

Солнце в ближайшие два дня будет наиболее опасно для Земли

Активная область Солнца 4917 в ближайшие два дня будет представлять наибольшую опасность для Земли. Область уже накопила большие запасы энергии, но пока не делала значимых выбросов в сторону Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По данным ученых, в каталогах активная область получила категорию «Beta-Gamma-Delta». Это значит, что она достигла высшего уровня сложности и размера, который может быть группой пятен на Солнце.

Ученые уточнили, что пока не зафиксировали ни одной значимой вспышки, несмотря на «очевидно огромные» запасы энергии. Пока можно наблюдать только интенсивный разогрев окружающей короны, в результате которого ее тепловое излучение за последние несколько дней выросло в три-пять раз.

В России предложили принудительно устраивать на работу должников по алиментам

Принудительное трудоустройство для мужчин, уклоняющихся от уплаты алиментов, стоит ввести в России. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«То есть, если мужчина говорит, что у него нет дохода, нет работы, а по факту он скрывает свои доходы и не хочет помогать своим детям, то он принудительно трудоустраивается, и с этой зарплаты идет содержание детей», — сказала она в беседе РИА Новости. По ее словам, такая мера успешно действует в Белоруссии.

При этом от термина «алиментщик» предлагают отказаться. Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» и Московская региональная организация «СРПОиД» считает, что это слово унижает достоинство добросовестных родителей, на которых возложена обязанность по уплате взысканий.

В России предложили ввести единый цифровой документ

В России нужно создать электронный документ (ЕЭД) гражданина РФ. С таким предложением к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву обратился председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Согласно предложению, это будет цифровой носитель, который объединяет ключевые документы гражданина и обеспечивает доступ к государственным и социальным сервисам.

По его мнению, в ЕЭД могут быть интегрированы цифровые версии паспорта гражданина РФ, СНИЛС, полиса обязательного медицинского страхования, водительского удостоверения, документов на транспортные средства, страховых полисов ОСАГО и КАСКО, социальной карты, пенсионного удостоверения. Кроме того, можно предусмотреть алгоритм, позволяющий по желанию владельца дополнять указанный перечень прочими записями — от банковской карты до проездного билета на все виды транспорта.

В России предложили ограничить число детей в классе

В России нужно восстановить норматив, ограничивающий количество учеников в школьных классах до 25, особенно в начальной школе. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии и защите семьи Сергей Рыбальченко

Он подчеркнул, что из-за снижения рождаемости количество школьников уменьшается и, значит, качество образования должно повышаться. Рыбальченко предложил вернуться к стандартам, которые были до введения СанПиН — «максимум 25 детей в классе», пишет ТАСС.

Он также отметил, что с 2021 года максимальная наполняемость классов определяется только площадью помещения (2,5 кв. м на ребенка плюс место для учителя и оборудования), что негативно сказывается на качестве обучения. По словам эксперта, переполненные классы увеличивают нагрузку на учителей и создают санитарно-эпидемиологические риски.

В школьную программу ввели 100 фильмов

Министерство просвещения России утвердило перечень из 100 отечественных фильмов, обязательных для изучения в школах, и направило в регионы рекомендации по их использованию в образовательном процессе, сообщается на сайте ведомства.

В перечень вошли такие фильмы, как «Чучело» Ролана Быкова (1984), «Девчата» Юрия Чулюкина (1961), «Два капитана» Владимира Венгерова (1955) и «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова (1966). Эти картины доступны для всех возрастов.

«Солярис» Андрея Тарковского (1972), «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова (1970) и «Калина красная» Василия Шукшина (1973) рекомендованы для зрителей старше 12 лет.

Фильмы предлагается интегрировать в уроки литературы, истории, искусства и музыки, а также использовать их фрагменты как иллюстрации к темам.

ChatGPT подтолкнул мужчину в США к убийству и самоубийству

Чат-бот ChatGPT подтолкнул бывшего сотрудника Yahoo Стайн-Эрика Сольберга, страдавшего параноидальными мыслями, к убийству собственной матери и последующему самоубийству. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, это считается первым зафиксированным случаем, когда психически нестабильный человек совершил убийство под влиянием искусственного интеллекта. ChatGPT неоднократно подталкивал мужчину к укреплению недоверия к окружающим, включая собственную мать. Летом Сольберг даже стал обращаться к чат-боту по имени «Бобби» и интересовался у него, будут ли они вместе после смерти. Искусственный интеллект, как утверждается, отвечал утвердительно.

ИИ подтверждал, что за Сольбергом следят, что чек из китайского ресторана содержит зашифрованные послания с «демоническими символами», а также некие отсылки к матери и бывшей партнерше.

