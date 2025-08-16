Сгорели грузовики: масштабный пожар произошел на автостоянке в Ярославле

Огнем уничтожено несколько машин Источник: МЧС по Ярославской области

Масштабный пожар произошел на автостоянке в Ярославле в ночь на 16 августа. Огонь бушевал на улице Выставочной, 1 в Дзержинском районе. Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 2 часа ночи.

«Поступило сообщение о загорании грузовых автомобилей на автостоянке», — рассказали в ГУ МЧС России по Ярославской области.

На место происшествия выезжало восемь пожарных машин и 27 человек личного состава МЧС. Ликвидировать возгорание удалось к 5 часам утра.

«В результате пожара уничтожены три тягача, три полуприцепа на площади 150 кв. м., повреждены один тягач и два полуприцепа на площади 20 кв. м. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

Причина пожарам выясняется.