Сгорели грузовики: масштабный пожар произошел на автостоянке в Ярославле

Масштабный пожар произошел на автостоянке в Ярославле в ночь на 16 августа. Огонь бушевал на улице Выставочной, 1 в Дзержинском районе. Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 2 часа ночи.
«Поступило сообщение о загорании грузовых автомобилей на автостоянке», — рассказали в ГУ МЧС России по Ярославской области.
На место происшествия выезжало восемь пожарных машин и 27 человек личного состава МЧС. Ликвидировать возгорание удалось к 5 часам утра.
«В результате пожара уничтожены три тягача, три полуприцепа на площади 150 кв. м., повреждены один тягач и два полуприцепа на площади 20 кв. м. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.
Причина пожарам выясняется.
Напомним, в Ярославле в ночь на 12 августа произошел крупный пожар на промышленном предприятии на улице Полушкина Роща. Здесь находится «Ярославская лакокрасочная компания». Загорелось производственное предприятие на площади 4500 метров. Обрушилась кровля. Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с ЧП.