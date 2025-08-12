Обрушилась крыша: на предприятии в Ярославле случился крупный пожар — видео

Крупный пожар произошел на лакокрасочном предприятии в Ярославле Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

В Ярославле в ночь на 12 августа произошел крупный пожар на промышленном предприятии на улице Полушкина Роща. Здесь находится «Ярославская лакокрасочная компания».

Сигнал о происшествии поступил в МЧС по Ярославской области в 00:11.

«Загорелось производственное предприятие на площади 4500 метров. Обрушилась кровля. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщили в региональном МЧС.

В 01:57 была объявлена локализация горения на площади 3500 квадратных метра. В 3:55 пожарные сообщили о ликвидации открытого горения. По предварительным данным источника 76.RU, от огня пострадали производственное здание (ул. Полушкина Роща, 16Р) и административное здание (ул. Полушкина Роща, 16М).

В ликвидации пожара в совокупности участвовало 100 сотрудников МЧС, 27 единиц техники и пожарный катер.

«Сейчас идет разбор и проливка поврежденных конструкций. Воду перекачивают напрямую из Волги. На месте работают дознаватели», — уточнили в МЧС порталу 76.RU в 9:00 12 августа.

Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с ЧП.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль», — сообщили в прокуратуре.

Причина пожара выясняется.