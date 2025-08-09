В Ростове прогремел взрыв: беспилотник влетел в многоэтажку

Дрон попал в 20-этажный дом Источник: SHOT / Telegram

Беспилотники атаковали Ростов-на-Дону. Обломки одного из дронов попали в высотку в микрорайоне Левобережный — на уровне 18-го этажа произошел взрыв и пожар. Место окружили экстренные службы.

Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, раненых и погибших нет. В результате ЧП оказались повреждены как минимум семь окон, в двух квартирах начался пожар, а земля снизу усыпана обломками и стеклом. Жильцов дома эвакуировали.

«Нахожусь на месте происшествия. Работают все необходимые службы. Возгорание ликвидировано. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию», — заявил глава Ростова Александр Скрябин.

Обломки во дворе многоэтажки Источник: читатель 161.RU

Источник: Mash / Telegram