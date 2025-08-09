НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Атаки БПЛА В Ростове прогремел взрыв: беспилотник влетел в многоэтажку

В Ростове прогремел взрыв: беспилотник влетел в многоэтажку

Показываем кадры с места ЧП

235
1 комментарий
Дрон попал в 20-этажный дом | Источник: SHOT / TelegramДрон попал в 20-этажный дом | Источник: SHOT / Telegram

Дрон попал в 20-этажный дом

Источник:

SHOT / Telegram

Беспилотники атаковали Ростов-на-Дону. Обломки одного из дронов попали в высотку в микрорайоне Левобережный — на уровне 18-го этажа произошел взрыв и пожар. Место окружили экстренные службы.

Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, раненых и погибших нет. В результате ЧП оказались повреждены как минимум семь окон, в двух квартирах начался пожар, а земля снизу усыпана обломками и стеклом. Жильцов дома эвакуировали.

«Нахожусь на месте происшествия. Работают все необходимые службы. Возгорание ликвидировано. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию», — заявил глава Ростова Александр Скрябин.

Обломки во дворе многоэтажки | Источник: читатель 161.RUОбломки во дворе многоэтажки | Источник: читатель 161.RU

Обломки во дворе многоэтажки

Источник:

читатель 161.RU

Источник:

Mash / Telegram

Работу оперативных служб координирует замгубернатора Сергей Бодряков.

Анастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Комментарии
1
Гость
31 минута
,Какой должна быть деятельность Партии для того, чтобы соответствовать этим ценностям? «Единая Россия» должна быть командой единомышленников, объединившихся ради улучшения жизни людей и прорывного развития страны.
Читать все комментарии
