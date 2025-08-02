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Происшествия Сорванная кровля, поваленные деревья: в Ярославской области прошел ураганный ветер. Видео

Сорванная кровля, поваленные деревья: в Ярославской области прошел ураганный ветер. Видео

На шести многоквартирных домах повреждена крыша

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В Ярославской области с нескольких домов сорвало кровлю во время шквалистого ветра | Источник: Алексей Шутов / vk.comВ Ярославской области с нескольких домов сорвало кровлю во время шквалистого ветра | Источник: Алексей Шутов / vk.com

В Ярославской области с нескольких домов сорвало кровлю во время шквалистого ветра

Источник:

Алексей Шутов / vk.com

В Ярославской области на шести многоквартирных домах сорвало кровлю во время шквалистого ветра 2 августа. Ремонтные работы с утра идут в Большом Селе.

«Наш округ столкнулся с последствиями сильного ураганного ветра, который привел к повреждению кровли на шести многоквартирных домах в с. Большое Село. На данный момент сформированы ремонтные бригады, которые приступили к работам по восстановлению крыш. Параллельно ведутся работы по уборке поваленных деревьев, представляющих опасность для жителей», — сообщил глава округа Алексей Шутов.

Глава Большесельского округа также попросил жителей оказывать содействие ремонтным бригадам.

С шести многоквартирных домов в Большом Селе сорвало

Источник:

Алексей Шутов / vk.com

Кровля повреждена на шести домах | Источник: Алексей Шутов / vk.comКровля повреждена на шести домах | Источник: Алексей Шутов / vk.com
Ремонтные бригады приступили к работе | Источник: Алексей Шутов / vk.comРемонтные бригады приступили к работе | Источник: Алексей Шутов / vk.com
Предварительно, в селе также повалило несколько деревьев | Источник: Алексей Шутов / vk.comПредварительно, в селе также повалило несколько деревьев | Источник: Алексей Шутов / vk.com

Днем ранее в Министерстве региональной безопасности публиковали экстренное предупреждение о грозе с шквалистым усилением ветра порывами 12-17 метров в секунду в отдельных районах Ярославской области.

Согласно прогнозу «Фобоса», 2 августа ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза. При грозе ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем: +24…+29 градусов.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Экстренное предупреждение Погода Сорванная крыша Большое Село
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