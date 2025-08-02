Сорванная кровля, поваленные деревья: в Ярославской области прошел ураганный ветер. Видео

В Ярославской области на шести многоквартирных домах сорвало кровлю во время шквалистого ветра 2 августа. Ремонтные работы с утра идут в Большом Селе.
«Наш округ столкнулся с последствиями сильного ураганного ветра, который привел к повреждению кровли на шести многоквартирных домах в с. Большое Село. На данный момент сформированы ремонтные бригады, которые приступили к работам по восстановлению крыш. Параллельно ведутся работы по уборке поваленных деревьев, представляющих опасность для жителей», — сообщил глава округа Алексей Шутов.
Глава Большесельского округа также попросил жителей оказывать содействие ремонтным бригадам.
Днем ранее в Министерстве региональной безопасности публиковали экстренное предупреждение о грозе с шквалистым усилением ветра порывами 12-17 метров в секунду в отдельных районах Ярославской области.
Согласно прогнозу «Фобоса», 2 августа ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза. При грозе ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем: +24…+29 градусов.