Когда спадет жара: синоптики дали прогноз на выходные в Центральной России

Синоптики дали прогноз погоды на выходные Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Синоптики в ближайшие дни обещают изменение погоды в Центральной России. По информации центра «Фобос», к субботе, 2 августа, дождевой циклон, который сейчас заходит с запада европейской части страны, вытеснит на восток региона солнечный антициклон. В результате жара, стоявшая в последнее время, пойдет на спад, на смену солнцу придут облака и осадки.

«Из-за грозовых ливней температура заметно понизится: днём на западе и северо-западе Европейской России не выше +22…+27 °С. Восточнее, куда тучи пробиться не сумеют, аномальная жара сохранится», — уточнили в «Фобосе».

По прогнозам синоптиков, пасмурная дождливая погода сохранится и в начале следующей недели. Будет еще достаточно тепло, но столбики термометров уже не дойдут до 30-градусной отметки.

Прогноз погоды в Ярославской области по дням от Гидрометцентра:

пятница, 1 августа: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем: +25…+30 градусов;

суббота, 2 августа: облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер при грозе до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью: +14…+19 градусов; днем: +24…+29 градусов;

воскресенье, 3 августа: облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер при грозе до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью: +13…+18 градусов; днем: +22…+27 градусов;

понедельник, 4 августа: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью: +16 градусов; днем: +29 градусов;

вторник, 5 августа: облачно, дождь. Температура воздуха ночью: +16 градусов; днем: +27 градусов;

среда, 6 августа: облачно, дождь. Температура воздуха ночью: +17 градусов; днем: +26 градусов;

четверг, 7 августа: переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха ночью: +15 градусов; днем: +25 градусов.