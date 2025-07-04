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Происшествия В Ярославле нашли бездыханное тело на пороге супермаркета. Видео

В Ярославле нашли бездыханное тело на пороге супермаркета. Видео

В СК раскрыли подробности инцидента

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13 комментариев
В Ярославле нашли тело мужчины | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВ Ярославле нашли тело мужчины | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославле нашли тело мужчины

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославле 3 июля нашли тело мужчины на пороге супермаркета. Инцидент произошел на улице Труфанова, 23 в Дзержинском районе города.

Вокруг мужчины собралась толпа. Очевидцы рассказали, что на место выезжали медики.

«Умер мужчина. Люди вызвали скорую. Но, к сожалению, безрезультатно», — написал свидетель происшествия в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Люди сняли происходящее на видео

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области, по факту случившегося проводится проверка. Известно, что смерть мужчины не связана с криминалом. У него не было с собой документов, личность умершего пока устанавливается.

Ранее стало известно, что в парке «30-летия Победы» в Ярославле обнаружили утонувшего мужчину. Его тело вытащили из местного пруда.

Еще раньше в Ярославской области нашли тело рыбака. Спасатели обнаружили погибшего лишь спустя сутки после сообщения об инциденте.

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Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Нашли тело СК Умер мужчина
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Комментарии
13
Гость
1 час
Уже не первый случай.
Гость
51 минута
какое отвратительное время всё стабильно как в морге
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