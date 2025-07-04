В Ярославле нашли бездыханное тело на пороге супермаркета. Видео

В Ярославле 3 июля нашли тело мужчины на пороге супермаркета. Инцидент произошел на улице Труфанова, 23 в Дзержинском районе города.
Вокруг мужчины собралась толпа. Очевидцы рассказали, что на место выезжали медики.
«Умер мужчина. Люди вызвали скорую. Но, к сожалению, безрезультатно», — написал свидетель происшествия в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».
Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области, по факту случившегося проводится проверка. Известно, что смерть мужчины не связана с криминалом. У него не было с собой документов, личность умершего пока устанавливается.
Ранее стало известно, что в парке «30-летия Победы» в Ярославле обнаружили утонувшего мужчину. Его тело вытащили из местного пруда.
Еще раньше в Ярославской области нашли тело рыбака. Спасатели обнаружили погибшего лишь спустя сутки после сообщения об инциденте.