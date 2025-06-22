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Происшествия В ярославском городском парке «Очки» утонул мужчина: первые подробности

В ярославском городском парке «Очки» утонул мужчина: первые подробности

Его обнаружили утром

7 232
19 комментариев
В Ярославле нашли утонувшего мужчины | Источник: «Подслушано в Ярославле» / TelegramВ Ярославле нашли утонувшего мужчины | Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram

В Ярославле нашли утонувшего мужчины

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Telegram

В воскресенье, утром 22 июня в Ярославле в парке «30-летия Победы», или как принято говорить в парке «Очки», был найден утонувший мужчина. Как сообщили 76.RU в МЧС Ярославской области, на место спасатели выехали около 10 утра.

«Личность мужчины устанавливается», — рассказали в Следственном комитете Ярославской области.

Документы при утонувшем не были найдены. В комментариях люди обсуждают случившееся. Подробности происшествия устанавливаются.

«Жаль конечно», — написал подписчик «Подслушано в Ярославле» Никита.

Ранее в Ярославской области нашли тело рыбака. Спасателям сообщение о происшествии поступило в пять утра. Тело было обнаружено на воде в селе Берендеево городского округа Переславль-Залесский.

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Комментарии
19
Гость
22 июня, 16:40
За всё время существования этих прудов, уже второй! Ну, или всего второй...
Гость
22 июня, 18:13
молодец. а нам ещё здесь корячиться.
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