В ярославском городском парке «Очки» утонул мужчина: первые подробности

В воскресенье, утром 22 июня в Ярославле в парке «30-летия Победы», или как принято говорить в парке «Очки», был найден утонувший мужчина. Как сообщили 76.RU в МЧС Ярославской области, на место спасатели выехали около 10 утра.
«Личность мужчины устанавливается», — рассказали в Следственном комитете Ярославской области.
Документы при утонувшем не были найдены. В комментариях люди обсуждают случившееся. Подробности происшествия устанавливаются.
«Жаль конечно», — написал подписчик «Подслушано в Ярославле» Никита.
Ранее в Ярославской области нашли тело рыбака. Спасателям сообщение о происшествии поступило в пять утра. Тело было обнаружено на воде в селе Берендеево городского округа Переславль-Залесский.