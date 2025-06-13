В Ярославской области нашли тело в искусственном водоеме. Что известно о случившемся

В Ярославской области утонул рыбак Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области нашли тело рыбака. Около половины пятого утра 11 июня спасателям поступило сообщение о происшествии на воде в селе Берендеево городского округа Переславль-Залесский.

По словам свидетелей, в искусственном водоеме в районе дамбы мужчина выпал из надувной лодки во время рыбалки. Сам он выбраться из воды не смог. Очевидцы обратились за помощью в МЧС. На место выехали специалисты.

«В поисковых работах на воде приняли участие 6 человек личного состава и 4 единицы техники», — уточнили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Поиски продолжались больше суток. Тело мужчины обнаружили только на следующий день — в половину седьмого вечера 12 июня. Его нашли в 700 метрах от берега.