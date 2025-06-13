В Ярославской области нашли тело в искусственном водоеме. Что известно о случившемся

В Ярославской области нашли тело рыбака. Около половины пятого утра 11 июня спасателям поступило сообщение о происшествии на воде в селе Берендеево городского округа Переславль-Залесский.
По словам свидетелей, в искусственном водоеме в районе дамбы мужчина выпал из надувной лодки во время рыбалки. Сам он выбраться из воды не смог. Очевидцы обратились за помощью в МЧС. На место выехали специалисты.
«В поисковых работах на воде приняли участие 6 человек личного состава и 4 единицы техники», — уточнили в ГУ МЧС по Ярославской области.
Поиски продолжались больше суток. Тело мужчины обнаружили только на следующий день — в половину седьмого вечера 12 июня. Его нашли в 700 метрах от берега.
Ранее в Ярославской области нашли тело 36-летнего мужчины в лесополосе. К его смерти, по версии следователей, приложил руку знакомый. Мы рассказывали все, что известно о криминальной истории.