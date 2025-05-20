«Даже не прикопал»: в ярославской лесополосе нашли тело. Что известно об убийстве

Убийство произошло в Ростовском районе Источник: Полина Зайцева / 76.RU











В Ярославской области нашли тело 36-летнего мужчины, который был убит еще осенью 2024 года. Его обнаружили в лесистой местности неподалеку от села Ново-Никольское в Ростовском районе.

Уже задержали обвиняемого — 29-летнего жителя Ростовского района. Пока следователи разбираются в причинах случившегося, ростовцы уже рассказывают друг другу об этой истории все, что им известно.

«Позвала на помощь бывшего»

Особенно активно убийство обсуждают жители поселка Семибратово в Ростовском районе. По их словам, именно здесь завязалась первопричина конфликта между убитым мужчиной и тем, кого сейчас обвиняют в расправе.

По неподтвержденной правоохранителями версии, дело было так: осенью 2024 года жительница Семибратова позвала к себе в гости 36-летнего мужчину, чье тело весной 2025 года найдут в перелеске, меньше, чем в 10 километрах от ее дома.

Сначала, все было хорошо. Пара общалась и развлекалась. Но затем у них завязалась ссора. Мужчина стал вести себя агрессивно. Хозяйка квартиры испугалась.

«Он устроил у нее дебош. Она позвонила своему бывшему парню, он приехал с двумя малолетками. Его забрали оттуда и избили прямо на площади в Семибратове. Потом загрузили [в машину] и поехали дальше», — рассказала местная жительница, знакомая с этой историей.

Дракой дело не закончилось. Источник 76.RU сообщал, что во время разборок действительно присутствовали двое подростков, они избили мужчину. Но дальше их старший 29-летний товарищ орудовал в одиночку.

«Даже не прятал тело»

Жители Семибратова рассказывают, что после избиения тот, кого сейчас обвиняют в убийстве, повез жертву в сторону села Ново-Никольское. Это где-то 10 минут пути на машине. Неизвестно, чего именно он хотел добиться от ухажера своей бывшей возлюбленной. Но разговоры, если они были, завершились поножовщиной.

Бывший жительницы Семибратова трижды ударил ее ухажера ножом. Медиков вызывать не стал и в больницу его тоже не повез. Просто оставил истекающее кровью тело лежать между кустов и деревьев, и уехал.

«Он не прятал тело. Не прикопал даже», — рассказал собеседник 76.RU.

Сейчас неизвестно, в каком именно месяце произошли разборки. Но тело убитого пролежало в перелеске всю зиму, пока на него не наткнулись прохожие — они же вызвали правоохранителей. Все это время его никто не искал.

Также ростовцы утверждают, что убитый и тот, кого обвиняют в расправе над ним, ранее были знакомы. По их версии, до ссоры из-за женщины они дружили.

Уже задержали