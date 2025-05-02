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Происшествия В Ярославской области насмерть сбили молодого пешехода. Видео

В Ярославской области насмерть сбили молодого пешехода. Видео

В Госавтоинспекции рассказали детали ДТП

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1 комментарий
В Ярославской области насмерть сбили молодого пешехода | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramВ Ярославской области насмерть сбили молодого пешехода | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославской области насмерть сбили молодого пешехода

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Ночью 2 мая 29-летний пешеход скончался под колесами грузовика «Газель Некст» в Ярославской области. ДТП произошло около 3:40 на 170 километре дороги «Углич-Некоуз-Брейтово» в Некоузском районе.

Предварительно установлено, что пешеход шел по той же стороне дороги, где ехала «Газель». За рулем грузовика был 50-летний водитель.

«По предварительной информации водитель совершил наезд на пешехода, двигающегося по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеход-мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

Правоохранители раскрыли детали ночной аварии

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

На место ДТП после аварии выехали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Сейчас они выясняют все обстоятельства случившегося.

Правоохранители напомнили, что пешеходы могут передвигаться только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам.

«Если вы идете по краю проезжей части, то двигаться нужно навстречу движению транспортных средств», — рассказали в Госавтоинспекции.

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Алина Шибаева
Специальный корреспондент
ДТП Сбил пешехода насмерть Госавтоинспекция
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Комментарии
1
Гость
19 минут
21 век , пешком по дороге в многоквартирный мир
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