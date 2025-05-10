Украина нарушила перемирие в дни празднования 9 Мая почти 10 000 раз

Украинская сторона нарушила режим прекращения огня 9318 раз. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
«Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях, а также 22 атаки и одна разведка боем», — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что российские войска зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня. В дальнейшем они будут действовать согласно складывающейся обстановке.
Президент России Владимир Путин объявил временное перемирие в дни 80-летия Победы. Оно началось в 00:00 мск с 7 на 8 мая и продлится до 00:00 мск с 10 на 11 мая.
Украинский лидер Владимир Зеленский не поддержал эту инициативу и призвал прекратить боевые действия как минимум на месяц. Он заявил, что не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые решили приехать на парад в Москве. Зеленский также намекнул на возможные диверсии со стороны Украины. Он заявлял, что в Москве якобы «правильно переживают» из-за парада к 80-летию Победы.