Украина нарушила перемирие в дни празднования 9 Мая почти 10 000 раз

Россия соблюдала договоренности по прекращению огня Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Украинская сторона нарушила режим прекращения огня 9318 раз. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

«Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях, а также 22 атаки и одна разведка боем», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что российские войска зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня. В дальнейшем они будут действовать согласно складывающейся обстановке.

Президент России Владимир Путин объявил временное перемирие в дни 80-летия Победы. Оно началось в 00:00 мск с 7 на 8 мая и продлится до 00:00 мск с 10 на 11 мая.