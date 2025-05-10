НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +8

0 м/c,

 747мм 37%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,86
EUR 92,14
Ремонт центральных улиц
Задержаны двое мужчин
Пробка в Ярославле
Куда сдать ненужные вещи
Яркие кадры с празднования Дня Победы
Первое производство орхидей
Салют в Ярославле
Цены на путевки в лагеря
Происшествия Спецоперация на Украине Украина нарушила перемирие в дни празднования 9 Мая почти 10 000 раз

Украина нарушила перемирие в дни празднования 9 Мая почти 10 000 раз

ВСУ пытались прорваться через границу

337
6 комментариев
Россия соблюдала договоренности по прекращению огня | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUРоссия соблюдала договоренности по прекращению огня | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Россия соблюдала договоренности по прекращению огня

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Украинская сторона нарушила режим прекращения огня 9318 раз. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

«Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях, а также 22 атаки и одна разведка боем», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что российские войска зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня. В дальнейшем они будут действовать согласно складывающейся обстановке.

Президент России Владимир Путин объявил временное перемирие в дни 80-летия Победы. Оно началось в 00:00 мск с 7 на 8 мая и продлится до 00:00 мск с 10 на 11 мая. 

Украинский лидер Владимир Зеленский не поддержал эту инициативу и призвал прекратить боевые действия как минимум на месяц. Он заявил, что не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые решили приехать на парад в Москве. Зеленский также намекнул на возможные диверсии со стороны Украины. Он заявлял, что в Москве якобы «правильно переживают» из-за парада к 80-летию Победы.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Перемирие 7-9 мая Нарушение режима Прекращение огня Минобороны
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
2 часа
Нет никакой украины. Была и сдохла.
Гость
1 час
на вайне выходных не бывает
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Льготы у нас только на бумаге»: силовик — о переработках и мизерной зарплате
Анонимный Автор
Мнение
«Основная наша боль — это зарплата»: откровенный монолог полицейского о рабочих буднях
Анонимный автор
Мнение
«Превращает рейс в аттракцион». Бортпроводник назвал топ худших стюардесс
Кирилл Фрош
Мнение
«И как это купить»: журналист пытается взять авто в кредит — почему он впадает в уныние
Анатолий Кузнецов
Мнение
Куба далеко, а страсть к ней — рядом. История большой любви к Фиделю Кастро
Денис Лебедев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление