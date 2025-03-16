ДТП поезда с фурой Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram











После столкновения поезда и фуры в Ярославской области возбудили уголовное дело. Напомним, что ДТП произошло днем 15 марта на железнодорожном переезде в деревне Тамарово Тутаевского района. По предварительным данным, с травмами госпитализирован 31-летний водитель автомобиля, еще 10 пассажиров поезда получили травмы различной степени тяжести.

«Ярославским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — сообщили ярославским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Кадры с места ДТП Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Как ранее сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, по предварительным данным, водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. В результате чего произошло столкновение с поездом.