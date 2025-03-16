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Происшествия Поезд снес фуру подробности После столкновения поезда и фуры в Ярославской области возбудили уголовное дело

После столкновения поезда и фуры в Ярославской области возбудили уголовное дело

В ДТП пострадали 11 человек

612
2 комментария
ДТП поезда с фурой | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / TelegramДТП поезда с фурой | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

ДТП поезда с фурой

Источник:

После столкновения поезда и фуры в Ярославской области возбудили уголовное дело. Напомним, что ДТП произошло днем 15 марта на железнодорожном переезде в деревне Тамарово Тутаевского района. По предварительным данным, с травмами госпитализирован 31-летний водитель автомобиля, еще 10 пассажиров поезда получили травмы различной степени тяжести.

«Ярославским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — сообщили ярославским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Кадры с места ДТП

Источник:

Как ранее сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, по предварительным данным, водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. В результате чего произошло столкновение с поездом.

Всю информацию про аварию на ж/д переезде публикуем в онлайн-трансляции.

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Комментарии
2
Sebastyan
1 час
водитель выехал на красный... как он до него то доехал? копытами рулить как то не очень..
Гость
1 час
Возбудили? Да ладно! А могли бы и невозбуждать?🤔
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