В Ярославской области столкнулись поезд и фура: в СЖД сообщили об отмене рейсов

В Ярославской области 15 марта в 16:07 пригородный пассажирский поезд, следовавший из Рыбинска в Ярославль, снес фуру «Ситрак». ДТП произошло на железнодорожном переезде в деревне Тамарово Тутаевского района.
В транспортной прокуратуре сообщили, что пассажиры попавшего в аварию поезда отправлены в пункт назначения на автобусе.
СЖД опубликовало кадры работ по устранению последствий ДТП.
В СЖД сообщили, что из-за ДТП на железнодорожном переезде в Тутаевском районе приостановлено движение поездов на однопутном участке Ваулово — Чебаково до завершения восстановительных работ.
Отменены пригородные поезда:
№ 6707/6708 «Чайка» Ярославль — Рыбинск;
№ 6595 Ярославль — Рыбинск.
Также задерживается на станции Ваулово пригородный поезд № 6592 Пищалкино — Ярославль-Главный.
В соцсетях появились новые видео с места ДТП.
В МЧС сообщили, что в 17:51 за пассажирами поезда приехал автобус. Люди в него могут сесть. Но автобус остается на месте до окончания следственных действий.
В МЧС по Ярославской области сообщили, что в 17:40 на место аварии прибыл восстановительный поезд.
Северо-Западная транспортная прокуратура опубликовала кадры с места происшествия.
В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что грузовик выскочил на переезд на запрещающий сигнал светофора. Ведомство организовало проверку по факту ДТП.
Проверят исполнение законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
Читательница 76.RU прислала видео из поезда, который столкнулся с грузовиком.
По предварительной информации, погибших нет. Сообщается, что госпитализирован водитель фуры. Также за медицинской помощью обратилось несколько пассажиров рельсового автобуса. Данные о том, сколько именно, пока расходятся. По информации СЖД, — двое. По данным УМВД, — шесть.
Всего в поезде находилось 47 пассажиров.
В СЖД дали комментарий по ситуации:
«На регулируемом железнодорожном переезде при исправно действующей сигнализации между станциями Рыбинск и Ярославль в Ярославской области водитель грузового автомобиля совершил столкновение с пассажирским рельсовым автобусом РА-3 сообщением Рыбинск-Ярославль. Вследствие столкновения допущен сход одной колёсной пары рельсового автобуса. На место выехал восстановительный поезд для ликвидации последствий столкновения»