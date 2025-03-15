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Происшествия онлайн-трансляция В Ярославской области столкнулись поезд и фура: в СЖД сообщили об отмене рейсов

В Ярославской области столкнулись поезд и фура: в СЖД сообщили об отмене рейсов

Собираем в онлайн-трансляции всё, что связано с ДТП

1 067
4 комментария
Поезд снес грузовик в Ярославской области | Источник: СЖДПоезд снес грузовик в Ярославской области | Источник: СЖД

Поезд снес грузовик в Ярославской области

Источник:

В Ярославской области 15 марта в 16:07 пригородный пассажирский поезд, следовавший из Рыбинска в Ярославль, снес фуру «Ситрак». ДТП произошло на железнодорожном переезде в деревне Тамарово Тутаевского района.

Екатерина Лещенкова

В транспортной прокуратуре сообщили, что пассажиры попавшего в аварию поезда отправлены в пункт назначения на автобусе.

На месте аварии работают правоохранители | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / TelegramНа месте аварии работают правоохранители | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

На месте аварии работают правоохранители

Источник:
Железнодорожники чистят пути и прилегающую территорию | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / TelegramЖелезнодорожники чистят пути и прилегающую территорию | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Железнодорожники чистят пути и прилегающую территорию

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Екатерина Лещенкова

СЖД опубликовало кадры работ по устранению последствий ДТП.

С железной дороги убирают покореженную фуру

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Екатерина Лещенкова

В СЖД сообщили, что из-за ДТП на железнодорожном переезде в Тутаевском районе приостановлено движение поездов на однопутном участке Ваулово — Чебаково до завершения восстановительных работ.

Отменены пригородные поезда:

  • № 6707/6708 «Чайка» Ярославль — Рыбинск;

  • № 6595 Ярославль — Рыбинск.

Также задерживается на станции Ваулово пригородный поезд № 6592 Пищалкино — Ярославль-Главный.

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Екатерина Лещенкова

В соцсетях появились новые видео с места ДТП.

Новые кадры с места аварии

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И еще одно видео

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Екатерина Лещенкова

В МЧС сообщили, что в 17:51 за пассажирами поезда приехал автобус. Люди в него могут сесть. Но автобус остается на месте до окончания следственных действий.

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Екатерина Лещенкова

В МЧС по Ярославской области сообщили, что в 17:40 на место аварии прибыл восстановительный поезд.

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Екатерина Лещенкова

Северо-Западная транспортная прокуратура опубликовала кадры с места происшествия.

Видео с места происшествия

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Екатерина Лещенкова

В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что грузовик выскочил на переезд на запрещающий сигнал светофора. Ведомство организовало проверку по факту ДТП.

Проверят исполнение законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

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Екатерина Лещенкова

Читательница 76.RU прислала видео из поезда, который столкнулся с грузовиком.

Видео с места происшествия

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Екатерина Лещенкова

По предварительной информации, погибших нет. Сообщается, что госпитализирован водитель фуры. Также за медицинской помощью обратилось несколько пассажиров рельсового автобуса. Данные о том, сколько именно, пока расходятся. По информации СЖД, — двое. По данным УМВД, — шесть.

Всего в поезде находилось 47 пассажиров.

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Екатерина Лещенкова

В СЖД дали комментарий по ситуации:

«На регулируемом железнодорожном переезде при исправно действующей сигнализации между станциями Рыбинск и Ярославль в Ярославской области водитель грузового автомобиля совершил столкновение с пассажирским рельсовым автобусом РА-3 сообщением Рыбинск-Ярославль. Вследствие столкновения допущен сход одной колёсной пары рельсового автобуса. На место выехал восстановительный поезд для ликвидации последствий столкновения»

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Поезд Столкновение Фура Грузовик ДТП Авария
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Комментарии
4
Гость
37 минут
В былые времена водителей автобусов, грузовиков называли профессионалами, в отличие от любителей - владельцев собственных легковушек. Сегодня этим «профессионалам» можно разрешить гонять только по полям, пугать зайцев. Водилы бензовозов - это отдельная песня, этих сразу в сумашедший дом.
Гость
1 час
Защиту от дурака под названием шлагбаум поставить не пробовали? Чугунка в прекрасном состоянии, автодорогу худо-бедно, но отремонтировали. Поток автомобилей увеличился. Следовательно количество дебилов, проезжающих неохраняемый переезд выросло. Соответственно выросла и вероятность их встречи с проходящими составами. Что и произошло.
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