В Ярославской области столкнулись поезд и фура: в СЖД сообщили об отмене рейсов

По предварительной информации, погибших нет. Сообщается, что госпитализирован водитель фуры. Также за медицинской помощью обратилось несколько пассажиров рельсового автобуса. Данные о том, сколько именно, пока расходятся. По информации СЖД, — двое. По данным УМВД, — шесть.

Всего в поезде находилось 47 пассажиров.