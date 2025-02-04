Под звуки оружейных залпов: в Ярославле простились с погибшим капитаном полиции. Фоторепортаж

В Ярославле простились с погибшим капитаном полиции Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Днем 4 февраля в Ярославле простились с погибшим капитаном полиции Анатолием Тутыниным. 34-летний ярославец получил смертельное ранение во время задержания вооруженного дебошира в многоквартирном доме на улице Труфанова Дзержинского района. Трагедия произошла вечером 31 января.

Анатолий более 12 лет проработал в полиции, на службе прошел путь от обычного полицейского до командира патрульно-постовой службой полиции ярославского управления МВД России. Помимо службы он занимался спортом: играл в мини-футбол и участвовал в соревнованиях по легкой атлетике. У капитана полиции остались жена и двое маленьких детей.

Гражданская панихида прошла в ДК имени Добрынина. Десятки людей пришли проститься с Анатолием Тутыниным, в том числе коллеги из силовых структур.

В этом фоторепортаже показываем, как прошла церемония прощания с капитаном полиции.

Гражданская панихида проходила во Дворце культуры имени Добрынина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











К 11 часам к зданию ДК начали подходить люди Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Проститься с Анатолием Тутыниным пришли коллеги из силовых структур Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Люди несли цветы и венки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Многие не могли сдержать слез Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Александр Кудряков — бывший командир батальона, в котором работал погибший полицейский. В его воспоминаниях Анатолий навсегда останется трудолюбивым и отзывчивым человеком Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Коллеги и друзья погибшего отмечают, что Анатолий всегда был отзывчивым.

— Он при мне вырос до командира батальона, — рассказал в беседе с 76.RU Александр Кудряков, председатель ветеранской организации батальона МВД. — Я на данный момент на пенсии, но работаю вольнонаемным. Во время ремонта классов в батальоне и других дел он всегда принимал активное участие, помогал. Я думал, что он пойдет далеко. У него пробивной характер. Он всегда был впереди всех.

Около часа длилась гражданская панихида в ДК имени Добрынина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











После трогательных прощальных слов коллег и близких траурная процессия отправилась в храм святителя Леонтия Ростовского на отпевание Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Десятки людей пришли проводить капитана полиции Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Анатолий Тутынин был похоронен на Воинском кладбище Ярославля под звуки оркестра Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Прощались с капитаном полиции под звуки оружейных залпов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Анатолию Тутынину было 34 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На кладбище прозвучал оружейный залп Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Подробнее о трагедии, в которой погиб капитан полиции, рассказываем в специальном сюжете.