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Происшествия Погиб капитан полиции фоторепортаж Под звуки оружейных залпов: в Ярославле простились с погибшим капитаном полиции. Фоторепортаж

Под звуки оружейных залпов: в Ярославле простились с погибшим капитаном полиции. Фоторепортаж

Анатолию Тутынину было 34 года

1 519
5 комментариев
В Ярославле простились с погибшим капитаном полиции | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле простились с погибшим капитаном полиции | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле простились с погибшим капитаном полиции

Источник:

Днем 4 февраля в Ярославле простились с погибшим капитаном полиции Анатолием Тутыниным. 34-летний ярославец получил смертельное ранение во время задержания вооруженного дебошира в многоквартирном доме на улице Труфанова Дзержинского района. Трагедия произошла вечером 31 января.

Анатолий более 12 лет проработал в полиции, на службе прошел путь от обычного полицейского до командира патрульно-постовой службой полиции ярославского управления МВД России. Помимо службы он занимался спортом: играл в мини-футбол и участвовал в соревнованиях по легкой атлетике. У капитана полиции остались жена и двое маленьких детей.

Гражданская панихида прошла в ДК имени Добрынина. Десятки людей пришли проститься с Анатолием Тутыниным, в том числе коллеги из силовых структур.

В этом фоторепортаже показываем, как прошла церемония прощания с капитаном полиции.

Гражданская панихида проходила во Дворце культуры имени Добрынина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГражданская панихида проходила во Дворце культуры имени Добрынина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Гражданская панихида проходила во Дворце культуры имени Добрынина

Источник:
К 11 часам к зданию ДК начали подходить люди | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUК 11 часам к зданию ДК начали подходить люди | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

К 11 часам к зданию ДК начали подходить люди

Источник:
Проститься с Анатолием Тутыниным пришли коллеги из силовых структур | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПроститься с Анатолием Тутыниным пришли коллеги из силовых структур | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Проститься с Анатолием Тутыниным пришли коллеги из силовых структур

Источник:
Люди несли цветы и венки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛюди несли цветы и венки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди несли цветы и венки

Источник:
Многие не могли сдержать слез | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМногие не могли сдержать слез | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие не могли сдержать слез

Источник:
Александр Кудряков&nbsp;— бывший командир батальона, в котором работал погибший полицейский. В его воспоминаниях Анатолий навсегда останется трудолюбивым и отзывчивым человеком | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАлександр Кудряков&nbsp;— бывший командир батальона, в котором работал погибший полицейский. В его воспоминаниях Анатолий навсегда останется трудолюбивым и отзывчивым человеком | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Александр Кудряков — бывший командир батальона, в котором работал погибший полицейский. В его воспоминаниях Анатолий навсегда останется трудолюбивым и отзывчивым человеком

Источник:

Коллеги и друзья погибшего отмечают, что Анатолий всегда был отзывчивым.

— Он при мне вырос до командира батальона, — рассказал в беседе с 76.RU Александр Кудряков, председатель ветеранской организации батальона МВД. — Я на данный момент на пенсии, но работаю вольнонаемным. Во время ремонта классов в батальоне и других дел он всегда принимал активное участие, помогал. Я думал, что он пойдет далеко. У него пробивной характер. Он всегда был впереди всех.

Около часа длилась гражданская панихида в ДК имени Добрынина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОколо часа длилась гражданская панихида в ДК имени Добрынина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Около часа длилась гражданская панихида в ДК имени Добрынина

Источник:
После трогательных прощальных слов коллег и близких траурная процессия отправилась в храм святителя Леонтия Ростовского на отпевание | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосле трогательных прощальных слов коллег и близких траурная процессия отправилась в храм святителя Леонтия Ростовского на отпевание | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

После трогательных прощальных слов коллег и близких траурная процессия отправилась в храм святителя Леонтия Ростовского на отпевание

Источник:
Десятки людей пришли проводить капитана полиции | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДесятки людей пришли проводить капитана полиции | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Десятки людей пришли проводить капитана полиции

Источник:
Анатолий Тутынин был похоронен на Воинском кладбище Ярославля под звуки оркестра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАнатолий Тутынин был похоронен на Воинском кладбище Ярославля под звуки оркестра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Анатолий Тутынин был похоронен на Воинском кладбище Ярославля под звуки оркестра

Источник:

Прощались с капитаном полиции под звуки оружейных залпов

Источник:
Анатолию Тутынину было 34 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАнатолию Тутынину было 34 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Анатолию Тутынину было 34 года

Источник:
На кладбище прозвучал оружейный залп | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа кладбище прозвучал оружейный залп | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На кладбище прозвучал оружейный залп

Источник:

Подробнее о трагедии, в которой погиб капитан полиции, рассказываем в специальном сюжете.

Редакция портала 76.RU выражает соболезнования родным и близким Анатолия Тутынина.

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Прощание Стрельба Смертельное ранение Гибель при исполнении Погиб полицейский
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Комментарии
5
Гость
1 час
Даже в такой деньвы здесь воняете со своими глупыми комментариями. Соболезнования семье.
Гость
1 час
а если бы Полиция занималась своими прямыми обязанностями, ПРОФИЛАКТИКОЙ, то и происшествия бы не случилось.
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