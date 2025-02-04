Под звуки оружейных залпов: в Ярославле простились с погибшим капитаном полиции. Фоторепортаж

Днем 4 февраля в Ярославле простились с погибшим капитаном полиции Анатолием Тутыниным. 34-летний ярославец получил смертельное ранение во время задержания вооруженного дебошира в многоквартирном доме на улице Труфанова Дзержинского района. Трагедия произошла вечером 31 января.
Анатолий более 12 лет проработал в полиции, на службе прошел путь от обычного полицейского до командира патрульно-постовой службой полиции ярославского управления МВД России. Помимо службы он занимался спортом: играл в мини-футбол и участвовал в соревнованиях по легкой атлетике. У капитана полиции остались жена и двое маленьких детей.
Гражданская панихида прошла в ДК имени Добрынина. Десятки людей пришли проститься с Анатолием Тутыниным, в том числе коллеги из силовых структур.
В этом фоторепортаже показываем, как прошла церемония прощания с капитаном полиции.
Коллеги и друзья погибшего отмечают, что Анатолий всегда был отзывчивым.
— Он при мне вырос до командира батальона, — рассказал в беседе с 76.RU Александр Кудряков, председатель ветеранской организации батальона МВД. — Я на данный момент на пенсии, но работаю вольнонаемным. Во время ремонта классов в батальоне и других дел он всегда принимал активное участие, помогал. Я думал, что он пойдет далеко. У него пробивной характер. Он всегда был впереди всех.
Подробнее о трагедии, в которой погиб капитан полиции, рассказываем в специальном сюжете.
Редакция портала 76.RU выражает соболезнования родным и близким Анатолия Тутынина.