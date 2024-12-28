Четверых детей убили в Тверской области: следователи считают, что это сделал их собственный отец

На место трагедии выехал Следственный комитет Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











В Тверской области в СНТ «Межурка» нашли тела четырех детей. Пока основная версия следствия: их убил собственный отец.

В этом доме живет многодетная семья, мать с отцом и четверо детей: мальчики 3, 5 и 7 лет, а также годовалая девочка. Как передает Mash, мать спала на втором этаже частного дома. Женщина услышала шум и спустилась вниз вместе с братом мужа. Детей уже не было в живых, а мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, однако его смогли остановить.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов и устанавливают обстоятельства произошедшего. Они тоже склоняются к тому, что с детьми мог расправиться отец семейства, который в это время был под воздействием запрещенных веществ.