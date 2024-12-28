Четверых детей убили в Тверской области: следователи считают, что это сделал их собственный отец

В Тверской области в СНТ «Межурка» нашли тела четырех детей. Пока основная версия следствия: их убил собственный отец.
В этом доме живет многодетная семья, мать с отцом и четверо детей: мальчики 3, 5 и 7 лет, а также годовалая девочка. Как передает Mash, мать спала на втором этаже частного дома. Женщина услышала шум и спустилась вниз вместе с братом мужа. Детей уже не было в живых, а мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, однако его смогли остановить.
Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов и устанавливают обстоятельства произошедшего. Они тоже склоняются к тому, что с детьми мог расправиться отец семейства, который в это время был под воздействием запрещенных веществ.
Уроженец Таджикистана, как уверяет его брат, начал неадекватно себя вести три дня назад. Пока допросить его невозможно, так как он в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ. Мужчине грозит пожизненное заключение по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более малолетних».