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Происшествия «Останется в сердцах»: назвали имена жертв трагедии на судне в Ярославской области

«Останется в сердцах»: назвали имена жертв трагедии на судне в Ярославской области

Кто погиб во время ЧП

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Тела рабочих нашли на судне

Источник:

В Ярославской области озвучили имена двух мужчин, чьи тела днем 8 декабря нашли в машинном отделении судна «Чайка». В администрации Тутаевского района сообщили, что это были начальник водно-спасательной станции Тутаевского района 45-летний Денис Печаев и матрос водно-спасательной станции 47-летний Тимур Суриков.

— Соболезнуем родным и близким покойных в связи с невосполнимой утратой. Светлая память, — говорится в посте администрации.

О трагедии также высказались в ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах». Там написали прощальное письмо в память о Денисе Печаеве.

— Денис Викторович был выдающимся спасателем, чья смелость и преданность делу вдохновляли многих. Его вклад в спасение жизней останется в сердцах всех, кто знал и ценил его работу, — говорится в сообщении.

ЧП произошло во время обогрева судна

Источник:

Ранее правоохранители рассказывали, что рабочие могли погибнуть из-за несчастного случая.

— По предварительной информации, смерть могла наступить от отравления при обогреве судна, — сообщали в СУ СК по Ярославской области.

По предварительным данным транспортной прокуратуры, судно «Чайка» буксировало катер по Волге в сторону Костромской области. Следственный комитет и транспортная прокуратура возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

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