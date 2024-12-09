«Останется в сердцах»: назвали имена жертв трагедии на судне в Ярославской области

В Ярославской области озвучили имена двух мужчин, чьи тела днем 8 декабря нашли в машинном отделении судна «Чайка». В администрации Тутаевского района сообщили, что это были начальник водно-спасательной станции Тутаевского района 45-летний Денис Печаев и матрос водно-спасательной станции 47-летний Тимур Суриков.
— Соболезнуем родным и близким покойных в связи с невосполнимой утратой. Светлая память, — говорится в посте администрации.
О трагедии также высказались в ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах». Там написали прощальное письмо в память о Денисе Печаеве.
— Денис Викторович был выдающимся спасателем, чья смелость и преданность делу вдохновляли многих. Его вклад в спасение жизней останется в сердцах всех, кто знал и ценил его работу, — говорится в сообщении.
Ранее правоохранители рассказывали, что рабочие могли погибнуть из-за несчастного случая.
— По предварительной информации, смерть могла наступить от отравления при обогреве судна, — сообщали в СУ СК по Ярославской области.
По предварительным данным транспортной прокуратуры, судно «Чайка» буксировало катер по Волге в сторону Костромской области. Следственный комитет и транспортная прокуратура возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.