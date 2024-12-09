«Останется в сердцах»: назвали имена жертв трагедии на судне в Ярославской области

Тела рабочих нашли на судне Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / T.me











В Ярославской области озвучили имена двух мужчин, чьи тела днем 8 декабря нашли в машинном отделении судна «Чайка». В администрации Тутаевского района сообщили, что это были начальник водно-спасательной станции Тутаевского района 45-летний Денис Печаев и матрос водно-спасательной станции 47-летний Тимур Суриков.

— Соболезнуем родным и близким покойных в связи с невосполнимой утратой. Светлая память, — говорится в посте администрации.

О трагедии также высказались в ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах». Там написали прощальное письмо в память о Денисе Печаеве.

— Денис Викторович был выдающимся спасателем, чья смелость и преданность делу вдохновляли многих. Его вклад в спасение жизней останется в сердцах всех, кто знал и ценил его работу, — говорится в сообщении.

ЧП произошло во время обогрева судна Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / T.me











Ранее правоохранители рассказывали, что рабочие могли погибнуть из-за несчастного случая.

— По предварительной информации, смерть могла наступить от отравления при обогреве судна, — сообщали в СУ СК по Ярославской области.