Двое погибли при буксировке судна в Ярославской области. Фото

Двое погибли в Ярославской области Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / T.me











В Ярославской области нашли тела двух мужчин на судне на Волге. Это произошло днем 8 декабря.

— По предварительной информации, смерть могла наступить от отравления при обогреве судна, — сообщили в СУ СК по Ярославской области.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе полиции, погибшим было 45 и 47 лет. По предварительным данным транспортной прокуратуры, с помощью маломерного судна «Чайка» в акватории Волги буксировался катер в сторону Костромской области.

Следственный комитет и транспортная прокуратура возбудили уголовное дело по нарушению правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц.