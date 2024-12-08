Двое погибли при буксировке судна в Ярославской области. Фото

В Ярославской области нашли тела двух мужчин на судне на Волге. Это произошло днем 8 декабря.
— По предварительной информации, смерть могла наступить от отравления при обогреве судна, — сообщили в СУ СК по Ярославской области.
Как уточнили 76.RU в пресс-службе полиции, погибшим было 45 и 47 лет. По предварительным данным транспортной прокуратуры, с помощью маломерного судна «Чайка» в акватории Волги буксировался катер в сторону Костромской области.
Следственный комитет и транспортная прокуратура возбудили уголовное дело по нарушению правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц.
— Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначены экспертизы, — пояснили в пресс-службе регионального Следственного комитета.