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Происшествия Двое погибли при буксировке судна в Ярославской области. Фото

Двое погибли при буксировке судна в Ярославской области. Фото

Названа предварительная причина смерти

1 237
5 комментариев

Двое погибли в Ярославской области

Источник:

В Ярославской области нашли тела двух мужчин на судне на Волге. Это произошло днем 8 декабря.

— По предварительной информации, смерть могла наступить от отравления при обогреве судна, — сообщили в СУ СК по Ярославской области.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе полиции, погибшим было 45 и 47 лет. По предварительным данным транспортной прокуратуры, с помощью маломерного судна «Чайка» в акватории Волги буксировался катер в сторону Костромской области.

Следственный комитет и транспортная прокуратура возбудили уголовное дело по нарушению правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц.

— Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначены экспертизы, — пояснили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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Комментарии
5
Инженер1
2 часа
Петров и Боширов? Грягорий и Каннстантин?
Гость
29 минут
Погибли очень хорошие люди. Безумно жаль этих молодых ребят 😢😢😢 вечная память . семье самые глубочайшие соболезнования 🕯️ Алёнка , Настенка Ванюша держитесь
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