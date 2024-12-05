НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

1 м/c,

ю-з.

 771мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
ДТП на Московском
Кто строит новую Россию
Как живут в деревне без газа и дорог
Женщины, которые смогли
Построят кладбище и крематорий
Обзор цен на Деда Мороза
«Волшебный троллейбус»
Эскиз нового офисного центра
Выиграл приз на «Что? Где? Когда?»
Ярославцы возмутились скачку цен
Происшествия подробности «Огонь потушили к полудню»: названа предварительная причина пожара в ИК-2 в Ярославской области

«Огонь потушили к полудню»: названа предварительная причина пожара в ИК-2 в Ярославской области

Омбудсмен по правам человека показал последствия ЧП

952
2 комментария

Омбудсмен Сергей Бабуркин показал последствия пожара

Источник:

В аппарате уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина назвали предварительную причину пожара в рыбинской исправительной колонии № 2. Огонь объял кровлю здания одного из общежитий утром 2 декабря.

По предварительной версии, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

— Задымление на кровле заметил дежурный сотрудник колонии. Осужденных оперативно эвакуировали из здания. На место сразу прибыла пожарная машина ведомственной пожарной части учреждения, а затем — спасители ближайшей пожарной части ГУ МЧС. Огонь, распространившийся по кровле и чердачному помещению двухэтажного здания, был потушен к полудню. Во время пожара никто из осужденных и сотрудников колонии не пострадал. Предполагаемой причиной возгорания стало замыкание электропроводки, — рассказали в аппарате омбудсмена.

Во время ЧП эвакуировали больше 100 заключенных

Источник:

По словам Сергея Бабуркина, в здании, где произошел пожар, располагались осужденные из двух отрядов колонии, около 130 человек. Пламя повредило комнату воспитательной работы и комнату для хранения личных вещей.

— Закопчена также спальня одного из отрядов на втором этаже. Всех осужденных из этого здания переселили в другие здания колонии, распределив их по отрядам согласно нормативным требованиям, — рассказал омбудсмен.

Колония № 2 УФСИН России по Ярославской области находится в отдаленном районе Рыбинска Волжский, которые местные называют «Механа». Рядом с режимным объектом — крупная промзона. По данным УФСИН, это исправительная колония строгого режима, предназначенная для содержания мужчин, впервые осужденных к лишению свободы. В этой ИК отбывал наказание бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, там же он устраивался на работу.

Ранее в региональном УФСИН сообщили, что огонь охватил около 1200 квадратных метров. Всё, что известно об этом ЧП, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Пожар ИК-2 Рыбинск Омбудсмен Заключенные
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
43 минуты
Евгений Урлашов не пострадал ?!
Гость
1 минута
Евгений Робертович, уже давно а другом месте! А вот, что здесь делает Бабуркин? 🤔
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Россияне съездили в страну гор и вина — Армению — и почувствовали себя дома: плюсы и минусы отдыха
Анонимное мнение
Мнение
Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте
Анонимное мнение
Мнение
«Дурят с первого же шага». Россиянка рассказала о своей поездке в Египет
Анонимное мнение
Мнение
«Оторванность от остальной России — жирнющий минус»: семья, переехавшая в Калининград, увидела, что там всё по-другому
Анонимное мнение
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление