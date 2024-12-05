«Огонь потушили к полудню»: названа предварительная причина пожара в ИК-2 в Ярославской области

Омбудсмен Сергей Бабуркин показал последствия пожара Источник: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области / Vk.com











В аппарате уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина назвали предварительную причину пожара в рыбинской исправительной колонии № 2. Огонь объял кровлю здания одного из общежитий утром 2 декабря.

По предварительной версии, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

— Задымление на кровле заметил дежурный сотрудник колонии. Осужденных оперативно эвакуировали из здания. На место сразу прибыла пожарная машина ведомственной пожарной части учреждения, а затем — спасители ближайшей пожарной части ГУ МЧС. Огонь, распространившийся по кровле и чердачному помещению двухэтажного здания, был потушен к полудню. Во время пожара никто из осужденных и сотрудников колонии не пострадал. Предполагаемой причиной возгорания стало замыкание электропроводки, — рассказали в аппарате омбудсмена.

Во время ЧП эвакуировали больше 100 заключенных Источник: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области / Vk.com











По словам Сергея Бабуркина, в здании, где произошел пожар, располагались осужденные из двух отрядов колонии, около 130 человек. Пламя повредило комнату воспитательной работы и комнату для хранения личных вещей.

— Закопчена также спальня одного из отрядов на втором этаже. Всех осужденных из этого здания переселили в другие здания колонии, распределив их по отрядам согласно нормативным требованиям, — рассказал омбудсмен.

Колония № 2 УФСИН России по Ярославской области находится в отдаленном районе Рыбинска Волжский, которые местные называют «Механа». Рядом с режимным объектом — крупная промзона. По данным УФСИН, это исправительная колония строгого режима, предназначенная для содержания мужчин, впервые осужденных к лишению свободы. В этой ИК отбывал наказание бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, там же он устраивался на работу.