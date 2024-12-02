В колонии в Ярославской области начался пожар. Первые подробности

В Рыбинске Ярославской области начался пожар в исправительной колонии. Информацию о ЧП подтвердил порталу 76.RU источник в правоохранительных органах.

— В 9:16 в дежурную часть рыбинской колонии № 2 поступило сообщение о возникновении возгорания кровли одного из общежитий для осужденных. <…> Проведена эвакуация осужденных, произведен вызов пожарного расчета государственной противопожарной службы Рыбинска. Пострадавших среди личного состава и осужденных нет. Благодаря совместным действиям сотрудников УИС региона и ГУ МЧС России по Ярославской области осуществлена ликвидация открытого огня на площади порядка 1200 кв. м. Идет проливка участков возгорания.