«Проведена эвакуация осужденных»: в УФСИН сдедали заявление после пожара в колонии в Ярославской области

В УФСИН прокомментировали пожар в колонии Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В УФСИН России по Ярославской области впервые прокомментировали пожар в рыбинской колонии. Как сообщили 76.RU в ярославском управлении Федеральной службы иправления наказаний, около 9 утра загорелась кровля одного из общежитий.

— Проведена эвакуация осужденных, произведен вызов пожарного расчета государственной противопожарной службы Рыбинска. Пострадавших среди личного состава и осужденных нет, — пояснили нашему порталу в пресс-службе.

В учреждении задействованы 14 единиц техники и 54 человека личного состава ГУ МЧС и УФСИН региона.

— Благодаря совместным действиям сотрудников УИС региона и ГУ МЧС России по Ярославской области осуществлена ликвидация открытого огня на площади порядка 1200 кв. м. Идет проливка участков возгорания. <…> Обстановка в учреждении контролируемая, — добавили в пресс-службе.