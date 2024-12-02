«Площадь — 1200 квадратных метров»: в Ярославской области начался пожар в колонии

Колония № 2 УФСИН России по Ярославской области находится в отдаленном районе Рыбинска «Волжский» (в народе. — «Механа» — Прим. ред.), здесь же неподалеку расположена крупная промзона.

По данным УФСИН, это исправительная колония строгого режима, предназначенная для содержания лиц мужского пола, впервые осужденных к лишению свободы.

В этой ИК отбывал наказание бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, там же он устраивался на работу.