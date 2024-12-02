«Площадь — 1200 квадратных метров»: в Ярославской области начался пожар в колонии

Утром 2 декабря на территории колонии № 2 в Рыбинске Ярославской области начался пожар. Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону, огонь появился в одном из общежитий, площадь пожара достигает 1200 квадратных метров.
В этом онлайн-репортаже публикуем всё, что известно о ЧП в регионе.
По данным источника 76.RU, из горящего здания эвакуировали более 100 осужденных.
Что за колония
Колония № 2 УФСИН России по Ярославской области находится в отдаленном районе Рыбинска «Волжский» (в народе. — «Механа» — Прим. ред.), здесь же неподалеку расположена крупная промзона.
По данным УФСИН, это исправительная колония строгого режима, предназначенная для содержания лиц мужского пола, впервые осужденных к лишению свободы.
В этой ИК отбывал наказание бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, там же он устраивался на работу.
Евгений Урлашов был осужден по двум эпизодам: за покушение на взятку в 14 миллионов рублей и взятку в 17 миллионов рублей. Суд приговорил его к 12 годам 6 месяцам колонии и 60-миллионному штрафу.
Прокуратура начала проверку
Прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий поставил ситуацию на личный контроль.
— В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности на территории режимного объекта, включая вопросы безопасности жизни и здоровья граждан, — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
В УФСИН по Ярославской области обратили внимание, что обстановка на территории режимного объекта контролируема.
Официальный комментарий УФСИН
В пресс-службе УФСИН России по Ярославской области прокомментировали порталу 76.RU ЧП. В 09:16 поступило первое сообщение о возгорании, огонь охватил кровлю.
— Проведена эвакуация осужденных, произведен вызов пожарного расчета государственной противопожарной службы Рыбинска. Пострадавших среди личного состава и осужденных нет. Благодаря совместным действиям сотрудников УИС региона и ГУ МЧС России по Ярославской области осуществлена ликвидация открытого огня на площади порядка 1200 кв. м. Идет проливка участков возгорания, — сообщили нашему порталу в пресс-службе.
На данным момент в учреждении в тушении задействованы 14 единиц техники и 54 человека личного состава ГУ МЧС и УФСИН региона.