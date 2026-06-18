Тарифы ЖКУ вырастут (снова): когда и на сколько

Цифры в квитанция снова изменятся Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

С середины лета нас ждет ряд важных изменений, которые затронут не только тарифы ЖКУ, но и порядок расчётов, оформление квитанций и сроки оплаты услуг. Разберёмся, к чему стоит готовиться.

С 1 июля 2026 года произойдёт традиционное повышение тарифов на коммунальные услуги. В среднем по стране цены вырастут на 5,4% — это касается воды, отопления, газа, электричества и вывоза мусора. При этом регионы получили разные лимиты повышения. Меньше всего платёж вырастет в Северной Осетии — на 3%, в Новосибирской области — на 3,5%, в Алтайском крае — на 3,7%. Самые высокие показатели у Москвы — 7,5%, а также у Санкт‑Петербурга и Якутии — по 6,5%.

К слову, осенью, с 1 октября, ожидается ещё одна индексация: совокупный платёж может увеличиться на 9,9-10%.

С 1 июля меняется и порядок перерасчёта за временное отсутствие горячей воды. Теперь управляющие компании и ресурсоснабжающие организации обязаны сами фиксировать перерывы в подаче услуги и автоматически отражать уменьшение суммы в квитанции (без заявлений со стороны жильцов).

А еще к июлю в квитанциях появится подробная расшифровка по каждой услуге: уборке подъездов и придомовой территории, текущему ремонту стен и коммуникаций, обслуживанию лифтов и домофонов, вывозу мусора, поверке общедомовых счётчиков. Раньше эти расходы часто скрывались в общей строке «содержание и ремонт», а теперь жильцы смогут видеть точную структуру платежей и легче выявлять возможные ошибки.

Также в Госдуме рассматривают законопроект, который обяжет управляющие компании отчитываться перед жильцами каждые полгода (сейчас — раз в год). Инициатива принадлежит депутату Александру Аксёненко.

Она обязывает УК: