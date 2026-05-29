Мой дом Обзор «Счастье — жить с женой в разных комнатах»: Сергей Орлов показал квартиру, на которую спустил кучу денег

Комик до сих пор не понимает, на что ушли его честно заработанные

85
Нашутил комик на просторную столичную квартиру площадью 180 квадратных метров

Источник:

orlov_skvz / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Еще шесть лет назад Сергей Орлов был известен лишь узкому кругу зрителей и признавался, что в то время покупка квартиры за пять миллионов для него была серьезной тратой. Но благодаря популярности и званию народного комика его доходы выросли, и теперь Орлов может позволить себе просторные пятикомнатные хоромы с тремя санузлами и видом на Сокольники. Артист провел рум-тур по своему жилью, и там есть чем полюбоваться.

Площадь квартиры Орлова 180 квадратных метров, правда, ему самому кажется, что гораздо меньше. Самая большая комната — соединенная с кухней гостиная.

Коридор от гостиной можно отделить перегородкой, но комик ей практически не пользуется

Источник:

Dnevnik dizainera / YouTube.com

— Примечательные от застройщика окна — арочные, — первое, чем хвалится комик на канале «Дневник дизайнера». — За них я мог бы поблагодарить. Они красиво и необычно смотрятся.

Практически весь свет спрятан по периметру комнат и предметов

Источник:

Dnevnik dizainera / YouTube.com

Гостиная у Орлова — настоящая комната для релакса. Плазменный телевизор диагональю с мини-футбольное поле, приставки, спрятанные от посторонних глаз, и огромный угловой диван, на котором с комфортом поместится «Сборная Большого Московского цирка».

Несмотря на масштабы, сам Сергей всегда сидит на одном конкретном месте, которое любит, а всё остальное занимают жена, падчерица, кошка, собака или гости.

Шелдон Купер из «Теории большого взрыва» (18+) точно бы одобрил подход с выбором одного места

Источник:

Dnevnik dizainera / YouTube.com

Декора в комнате минимум, и всё внимание на себя забирает открытый камин рядом с телевизором. Пользуется артист им редко и включает, только когда приходят в гости.

Совсем без украшений в гостиной не обошлось: есть интерьерные книги, вазы, да только, как признался комик, выбирал он их не сам, а нанял дизайнера, о чем до сих пор жалеет.

По мнению Орлова, в гостиной особенно красиво вечером, когда сумерки и можно включить камин

Источник:

Dnevnik dizainera / YouTube.com

— Когда мы только переезжали, у нас было немного времени до отъезда в отпуск. Я подумал, что в квартире немного пустовато. Кто-то мне сказал, что есть декораторы, люди, которые приезжают и расставляют книги, вазы и так далее. Приехала девочка, нарасставляла всякого и кинула мне счет на 500 тысяч. Я был невероятно зол. У меня было ощущение, что меня обманывают, — пожаловался Орлов.

Кухня, по словам Сергея, также получилась не совсем такой, какую он планировал. По задумке, вся посуда спрятана за углублением в стене. Два холодильника также замаскированы под цвет стен, из-за чего нет совсем никакого визуального шума. Гости видят только мойку и столешницу. В планах Сергея и его жены Анастасии было и это спрятать, но дизайнер отговорила их от этого, чтобы не уменьшать пространство.

На первый взгляд кажется, что кухня абсолютно голая

Источник:

Dnevnik dizainera / YouTube.com

Отдельный уголок в квартире Сергея отведен для гостей — комната и санузел. В обычные дни комик использует их сам. В комнате у него обустроен кабинет с компьютером и всей техникой, а в душевой он моет собаку после прогулки.

— В санузле прямая лейка. Мне не нравится. Я поклонник старообрядческой, круглой, — раскрыл еще один минус своей квартиры Сергей.

Гостевой санузел весь в бежевых тонах

Источник:

Dnevnik dizainera / YouTube.com

Комната для гостей, а также спальня падчерицы Сергея находится в одной части коридора, а спальни и санузлы Орлова и его жены — в другой. Комик не скрывает: они с супругой спят раздельно.

— Это счастье, если у вас есть возможность жить с женой в разных комнатах. Я знаю, что это звучит по-боярски, но это то, ради чего стоит зарабатывать деньги, — уверен Орлов.

В коридоре у Орлова необычные зеркальные светильники, тень и свечение от которых напоминают силуэт

Источник:

Dnevnik dizainera / YouTube.com

Комната комика выглядит как типичный холостяцкий уголок. Вся спальня в темных тонах, с яркой подсветкой и пятнами в интерьере. И несколько дизайнерских элементов: стул, будто созданный из надувных шаров, огромный розовый кактус и модный медведь Bearbrick.

Специально для себя Орлов искал низкую кровать с твердым матрасом

Источник:

Dnevnik dizainera / YouTube.com

Вместо светильника у Орлова огромный витраж с подсветкой с изображением кумира многих стендаперов.

— Это Эдди Мерфи из настоящего стекла. Я его вместо ночника использую, — показал Орлов.

Эдди Мерфи — икона для многих стендаперов

Источник:

Dnevnik dizainera / YouTube.com

В спальне у Орлова хранятся памятные реликвии: первое издание комикса про «Человека-паука», винтажная приставка, фигурки любимых героев.

Коллекция Орлова — отдельная мечта гика

Источник:

Dnevnik dizainera / YouTube.com

Также в стеклянном шкафу есть он сам, в виде куклы-чревовещателя.

В кукле Орлову особенно нравится, что провод от микрофона идет к самому сердцу

Источник:

Dnevnik dizainera / YouTube.com

Орлов — заядлый поклонник кроссовок, для них у него отдельная комната.

— Моя гардеробная и кроссовочная-склад. Из-за того, что у меня много обуви, сделали отдельный шкаф, — поделился комик.

Сколько именно пар обуви у комика, представить сложно, но все их он носит

Источник:

Dnevnik dizainera / YouTube.com

Вместе со шкафами с обувью у него также есть отдельный с кепками. Орлов признается, что ему очень жалко выбрасывать даже самую заношенную вещь, отсюда и такие масштабы.

Санузел сделан в таком же стиле, как и комната, — весь в черном цвете.

— Посмотри на дебила, который не проконтролировал ситуацию и решил, что черный санузел ему нужен. Сколько его ни протирай, он никогда не будет чистым, — раскрыл Орлов.

Черная сантехника оказалась красивой, но совсем не практичной

Источник:

Dnevnik dizainera / YouTube.com

Кроме черной раковины установлен японский унитаз с подсветкой, подогревом и подмывом. В квартире таких два — отдельно у Орлова и его супруги. Приблизительная стоимость такого — около двух миллионов рублей.

Больше всего Орлов боится, что унитаз когда-то сломается, потому что мастеров, которые могут его починить, очень мало

Источник:

Dnevnik dizainera / YouTube.com

Спальня жены Орлова — полная противоположность его. Практически всю комнату занимает необычная двуспальная кровать. У нее есть встроенный массажер, а также механизм, который поднимает верхнюю часть, чтобы занять полусидячее положение. В магазине приблизительная стоимость такой — около 200 тысяч рублей.

В отличие от кровати мужа, у Анастасии она высокая и с мягким матрасом

Источник:

Dnevnik dizainera / YouTube.com

Вместе со спальней находится отдельный женский уголок, который легко спутать с люксовым бутиком.

— На мой взгляд, самая красивая часть квартиры — Настина гардеробная, — признался Орлов.

Домашний «бутик» жены Сергея Орлова

Источник:

Dnevnik dizainera / YouTube.com

В ней заметно меньше вещей, чем у Сергея. В середине комнаты стоит стол, под стеклом которого собраны все украшения и очки. По периметру развешана одежда, в небольшом шкафу стоит коллекция сумок, а на подоконнике — коллекция игрушек.

Для каждого украшения в гардеробной отдельное место

Источник:

Dnevnik dizainera / YouTube.com

Несмотря на критику и некоторые недочеты, Орлов признается, что любит свою квартиру, в которой он проводит всё свое время после концертов.

Анна Хемлих
