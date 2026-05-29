«Счастье — жить с женой в разных комнатах»: Сергей Орлов показал квартиру, на которую спустил кучу денег

Нашутил комик на просторную столичную квартиру площадью 180 квадратных метров Источник: orlov_skvz / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Еще шесть лет назад Сергей Орлов был известен лишь узкому кругу зрителей и признавался, что в то время покупка квартиры за пять миллионов для него была серьезной тратой. Но благодаря популярности и званию народного комика его доходы выросли, и теперь Орлов может позволить себе просторные пятикомнатные хоромы с тремя санузлами и видом на Сокольники. Артист провел рум-тур по своему жилью, и там есть чем полюбоваться.

Площадь квартиры Орлова 180 квадратных метров, правда, ему самому кажется, что гораздо меньше. Самая большая комната — соединенная с кухней гостиная.

Коридор от гостиной можно отделить перегородкой, но комик ей практически не пользуется

— Примечательные от застройщика окна — арочные, — первое, чем хвалится комик на канале «Дневник дизайнера». — За них я мог бы поблагодарить. Они красиво и необычно смотрятся.

Практически весь свет спрятан по периметру комнат и предметов

Гостиная у Орлова — настоящая комната для релакса. Плазменный телевизор диагональю с мини-футбольное поле, приставки, спрятанные от посторонних глаз, и огромный угловой диван, на котором с комфортом поместится «Сборная Большого Московского цирка».

Несмотря на масштабы, сам Сергей всегда сидит на одном конкретном месте, которое любит, а всё остальное занимают жена, падчерица, кошка, собака или гости.

Шелдон Купер из «Теории большого взрыва» (18+) точно бы одобрил подход с выбором одного места

Декора в комнате минимум, и всё внимание на себя забирает открытый камин рядом с телевизором. Пользуется артист им редко и включает, только когда приходят в гости.

Совсем без украшений в гостиной не обошлось: есть интерьерные книги, вазы, да только, как признался комик, выбирал он их не сам, а нанял дизайнера, о чем до сих пор жалеет.

По мнению Орлова, в гостиной особенно красиво вечером, когда сумерки и можно включить камин

— Когда мы только переезжали, у нас было немного времени до отъезда в отпуск. Я подумал, что в квартире немного пустовато. Кто-то мне сказал, что есть декораторы, люди, которые приезжают и расставляют книги, вазы и так далее. Приехала девочка, нарасставляла всякого и кинула мне счет на 500 тысяч. Я был невероятно зол. У меня было ощущение, что меня обманывают, — пожаловался Орлов.

Кухня, по словам Сергея, также получилась не совсем такой, какую он планировал. По задумке, вся посуда спрятана за углублением в стене. Два холодильника также замаскированы под цвет стен, из-за чего нет совсем никакого визуального шума. Гости видят только мойку и столешницу. В планах Сергея и его жены Анастасии было и это спрятать, но дизайнер отговорила их от этого, чтобы не уменьшать пространство.

На первый взгляд кажется, что кухня абсолютно голая

Отдельный уголок в квартире Сергея отведен для гостей — комната и санузел. В обычные дни комик использует их сам. В комнате у него обустроен кабинет с компьютером и всей техникой, а в душевой он моет собаку после прогулки.

— В санузле прямая лейка. Мне не нравится. Я поклонник старообрядческой, круглой, — раскрыл еще один минус своей квартиры Сергей.

Гостевой санузел весь в бежевых тонах

Комната для гостей, а также спальня падчерицы Сергея находится в одной части коридора, а спальни и санузлы Орлова и его жены — в другой. Комик не скрывает: они с супругой спят раздельно.

— Это счастье, если у вас есть возможность жить с женой в разных комнатах. Я знаю, что это звучит по-боярски, но это то, ради чего стоит зарабатывать деньги, — уверен Орлов.

В коридоре у Орлова необычные зеркальные светильники, тень и свечение от которых напоминают силуэт

Комната комика выглядит как типичный холостяцкий уголок. Вся спальня в темных тонах, с яркой подсветкой и пятнами в интерьере. И несколько дизайнерских элементов: стул, будто созданный из надувных шаров, огромный розовый кактус и модный медведь Bearbrick.

Специально для себя Орлов искал низкую кровать с твердым матрасом

Вместо светильника у Орлова огромный витраж с подсветкой с изображением кумира многих стендаперов.

— Это Эдди Мерфи из настоящего стекла. Я его вместо ночника использую, — показал Орлов.

Эдди Мерфи — икона для многих стендаперов

В спальне у Орлова хранятся памятные реликвии: первое издание комикса про «Человека-паука», винтажная приставка, фигурки любимых героев.

Коллекция Орлова — отдельная мечта гика

Также в стеклянном шкафу есть он сам, в виде куклы-чревовещателя.

В кукле Орлову особенно нравится, что провод от микрофона идет к самому сердцу

Орлов — заядлый поклонник кроссовок, для них у него отдельная комната.

— Моя гардеробная и кроссовочная-склад. Из-за того, что у меня много обуви, сделали отдельный шкаф, — поделился комик.

Сколько именно пар обуви у комика, представить сложно, но все их он носит

Вместе со шкафами с обувью у него также есть отдельный с кепками. Орлов признается, что ему очень жалко выбрасывать даже самую заношенную вещь, отсюда и такие масштабы.

Санузел сделан в таком же стиле, как и комната, — весь в черном цвете.

— Посмотри на дебила, который не проконтролировал ситуацию и решил, что черный санузел ему нужен. Сколько его ни протирай, он никогда не будет чистым, — раскрыл Орлов.

Черная сантехника оказалась красивой, но совсем не практичной

Кроме черной раковины установлен японский унитаз с подсветкой, подогревом и подмывом. В квартире таких два — отдельно у Орлова и его супруги. Приблизительная стоимость такого — около двух миллионов рублей.

Больше всего Орлов боится, что унитаз когда-то сломается, потому что мастеров, которые могут его починить, очень мало

Спальня жены Орлова — полная противоположность его. Практически всю комнату занимает необычная двуспальная кровать. У нее есть встроенный массажер, а также механизм, который поднимает верхнюю часть, чтобы занять полусидячее положение. В магазине приблизительная стоимость такой — около 200 тысяч рублей.

В отличие от кровати мужа, у Анастасии она высокая и с мягким матрасом

Вместе со спальней находится отдельный женский уголок, который легко спутать с люксовым бутиком.

— На мой взгляд, самая красивая часть квартиры — Настина гардеробная, — признался Орлов.

Домашний «бутик» жены Сергея Орлова

В ней заметно меньше вещей, чем у Сергея. В середине комнаты стоит стол, под стеклом которого собраны все украшения и очки. По периметру развешана одежда, в небольшом шкафу стоит коллекция сумок, а на подоконнике — коллекция игрушек.

Для каждого украшения в гардеробной отдельное место

Несмотря на критику и некоторые недочеты, Орлов признается, что любит свою квартиру, в которой он проводит всё свое время после концертов.