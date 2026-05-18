Дизайнеры больше не нужны: эти 3 программы помогут создать интерьер вашей мечты

Правильный ремонт начинается не со строительного магазина, а с плана

Создать дизайн‑проект квартиры или дома сегодня можно без помощи профессионального дизайнера. Существует множество программ и онлайн‑сервисов, которые позволяют спланировать интерьер, подобрать мебель и материалы, а также получить реалистичную 3D‑визуализацию. Разберем три популярных решения — «Дизайн Интерьера 3D», Planner 5D, «Планоплан» — и сравним их ключевые особенности.

«Дизайн Интерьера 3D»

«Дизайн Интерьера 3D» — это простая российская программа с возможностью работать в двумерном и трехмерном пространстве. В ней можно перенести планировку своего жилья в программу: выбрать квартиру из каталога или самостоятельно начертить стены, добавить двери, окна и лестницы. Также есть возможность составить смету и распределить бюджет: рассчитать стоимость материалов и работ для каждой комнаты или по этажам.

Для бизнеса есть возможность создавать проекты по одному шаблону, вносить правки после согласования проекта и оформлять смету для заключения договора. А для работы с любыми помещениями, будь то личный дом или коммерческое пространство, внутри приложения можно менять высоту расположения предметов и их цвета, пробовать разные сценарии освещения, конструировать шкафы.

В приложении доступно 900 моделей мебели разных фактур и стилей, более 1400 материалов отделки: обои, напольное покрытие, облицовка стен. Также в программу для планировки можно загрузить фотографии материалов и текстуры из интернета. В базе также есть готовые решения планировок спальни, дачного дома, кухни, двухэтажной квартиры и другого. Приложение бесплатное, но для полноценного пользования всеми функциями нужна подписка.

Planner 5D

Онлайн-планировщик Planner 5D — инструмент для дизайна и обустройства дома с помощью AI. В приложении можно создавать планировки домов, обустраивать комнаты и вдохновляться готовыми идеями. Алгоритмы ИИ в приложении могут анализировать дизайнерские решения, предпочтения пользователей и пространственные данные, чтобы предлагать варианты расстановки мебели.

Главное преимущество инструмента в том, что он позволяет увидеть проект в виртуальной среде до его реализации в виде максимально реалистичного изображения, а не просто объемной картинки. Также есть возможность загрузки планировки дома, которую сможет распознать AI и превратить в интерактивный 3D дизайн-проект, с которым уже можно будет работать.

В библиотеке приложения более восьми тысяч предметов: коллекция мебели и вариантов декора для оформления дома. Тут есть как модная и современная мебель, так и классическая. Также доступна визуализация с помощью 4K-рендеринга. Пользователь как бы оказывается внутри помещения и может настроить освещение, тени, насыщенность цветов и получить реалистичную визуализацию. Кроме этого, программа автоматически составляет примерную смету расходов по проекту с учетом бюджета.

При дополнительных инструментах есть опции виртуальной и дополненной реальностей. Приложением можно пользоваться бесплатно, но для полноценного включения всех функций нужна подписка.

«Планоплан»

«Планоплан» — российская программа для дизайна интерьера в 3D. В ней можно создавать реалистичные 3D-рендеры, работать с искусственным и солнечным освещением, менять цветокоррекцию и автоматическую настройку экспозиции. Готовые панорамы можно объединять в тур и настраивать точки перехода от комнаты к комнате. Готовым виртуальным туром можно поделиться по ссылке или встроить его на сайт, что подойдет для работы.

В каталоге программы более восьми тысяч предметов интерьера и материалов от российских и СНГ-производителей. Каждую модель можно масштабировать, перекрашивать и настраивать под свой проект. Также можно загрузить понравившуюся модель с сайта производителя, ресурсов с 3D-моделями или создать ее самостоятельно. В разделе «Сообщество» можно делиться моделями с другими пользователями или, наоборот, находить идеи у них.

