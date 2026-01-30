Ситуация SOS: что делать, если соседи затопили вашу квартиру? Инструкция от юриста

Если мирно решить вопрос не удалось, подготовьте исковое заявление (ст. 131 ГПК РФ). В нем изложите всю историю, приведите расчеты и ссылки на законы. Подать иск можно электронно, через ГАС «Правосудие».

Приложите все документы: копии акта, претензии, почтовых уведомлений и отчета оценщика, фото- и видеоматериалы, квитанции на покупку испорченных вещей.

Срок исковой давности — три года с того дня, когда вы узнали о нарушении своих прав и о том, кто виновник (п. 1 ст. 196 ГК РФ). Пропуск срока может привести к отказу в иске.

Будьте готовы отстаивать свою позицию в суде, участвуйте в заседаниях. Суд может назначить судебную экспертизу для уточнения размера ущерба (ст. 79 ГПК РФ).

Если иск удовлетворят, вы можете просить суд взыскать с ответчика ваши расходы на оценку, госпошлину и услуги представителя (ч. 1 ст. 98 ГПК РФ).