Мой дом Инструкция Ситуация SOS: что делать, если соседи затопили вашу квартиру? Инструкция от юриста

Ситуация SOS: что делать, если соседи затопили вашу квартиру? Инструкция от юриста

В первые часы после коммунального ЧП важно правильно зафиксировать ущерб

233
Жертвам потопа приходится по новой делать ремонт и заново покупать мебель | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUЖертвам потопа приходится по новой делать ремонт и заново покупать мебель | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Жертвам потопа приходится по новой делать ремонт и заново покупать мебель

Источник:
Артем Устюжанин / E1.RU

Если вы обнаружили, что квартиру заливает водой, важно сохранять спокойствие. От ваших действий в первые часы зависит, сможете ли вы доказать ущерб и получить компенсацию от соседей или управляющей компании.

Юрист Руслан Камалетдинов поделился с E1.RU алгоритмом действий на случай таких ситуаций.

  1. Шаг 1. Немедленные действия на месте
  2. Шаг 2. Составление акта о потопе — главный документ
  3. Шаг 3. Определение виновника
  4. Шаг 4. Оценка ущерба и досудебное урегулирование
  5. Шаг 5. Направление досудебной претензии
  6. Шаг 6. Обращение в суд
  7. Шаг 7. Исполнение решения суда
  8. Важные нюансы
1

Шаг 1. Немедленные действия на месте

Первым делом остановите затопление. Если причина известна (например, открытый кран у соседей сверху), свяжитесь с ними или перекройте воду на стояке.

Далее сразу же зафиксируйте повреждения (до приезда комиссии):

  1. Сделайте фото и видео в хорошем качестве: общий вид помещений, потолки, стены, пол, снимите поврежденную мебель и технику.

  2. На видео вслух продиктуйте дату и время потопа, опишите обстановку.

  3. Позвоните в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании или ТСЖ, сообщите о происшествии и вызовите представителя.

2

Шаг 2. Составление акта о потопе — главный документ

Акт — это основной доказательный документ. Без него взыскать ущерб будет крайне сложно.

Кто составляет акт

Представитель УК/ТСЖ. Пригласите также виновника (соседа) и, если возможно, двух незаинтересованных свидетелей.

Сроки

Если ущерб причинен вашему имуществу, акт должен быть составлен в течение 12 часов с момента вашего обращения в аварийную службу (п. 152 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354).

Что должно быть в акте

  • дата, время и причина залива (если установлена);

  • подробное описание всех повреждений в квартире (отслоившиеся обои, вздувшийся ламинат, испорченная мебель и т. д.);

  • указание на возможного виновника;

  • подписи: вашa, представителя УК, виновника (если присутствует) и свидетелей.

Важно! Вы имеете право получить один экземпляр акта на руки. Проверьте все записи перед тем, как подписать документ.

3

Шаг 3. Определение виновника

От того, кто виноват в коммунальном ЧП, зависит, кому вы будете предъявлять требования.

  1. Собственник (наниматель) квартиры сверху: если потоп произошел из-за неисправного сантехнического оборудования внутри его квартиры (кран, стиральная машина, трубы до стояка, трубы до перекрывающего вентиля) или по его неосторожности (ст. 1064 ГК РФ).

  2. Управляющая компания (ТСЖ): если протечка случилась из-за неисправности общедомового имущества — это стояки, трубы в перекрытиях, крыша, система отопления (п. 13 Обзора судебной практики ВС РФ № 4 (2016)).

  3. Региональный оператор или подрядчик: если работы ведутся в рамках капитального ремонта (ч. 6 ст. 182 ЖК РФ).

4

Шаг 4. Оценка ущерба и досудебное урегулирование

Решить вопрос можно мирно, если виновник признаёт вину и готов возместить ущерб. В таком случае составьте с ним письменное соглашение (ст. 421 ГК РФ). В нем укажите сумму, сроки и порядок выплаты.

Если договориться не удалось

  1. Обратитесь к независимому оценщику: выберите специалиста или компанию, имеющую право на проведение оценки, с которой заключите договор (ч. 1 ст. 9 Закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ).

  2. Уведомите виновника о дате и времени проведения осмотра оценщиком за три дня (например, телеграммой с уведомлением).

  3. Получите отчет об оценке с расчетом восстановительной стоимости поврежденного имущества и ремонтных работ (ч. 1 ст. 11 Закона № 135-ФЗ).

5

Шаг 5. Направление досудебной претензии

Перед судом необходимо направить виновнику письменную претензию.

Это можно сделать заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим подтвердить факт отправки и получения (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).

Что указать в претензии

  • данные виновника и ваши данные;

  • обстоятельства затопления (дата, акт №…);

  • требование о возмещении ущерба на сумму из отчета оценщика (ст. 15 ГК РФ);

  • срок для добровольного возмещения (обычно это десять дней);

  • предупреждение об обращении в суд в случае отказа;

  • список приложений (копии акта, отчета оценщика, фотографий);

  • срок ожидания ответа: если в установленный вами срок ответа нет или получен отказ, можно готовить иск.

6

Шаг 6. Обращение в суд

Если мирно решить вопрос не удалось, подготовьте исковое заявление (ст. 131 ГПК РФ). В нем изложите всю историю, приведите расчеты и ссылки на законы. Подать иск можно электронно, через ГАС «Правосудие».

Приложите все документы: копии акта, претензии, почтовых уведомлений и отчета оценщика, фото- и видеоматериалы, квитанции на покупку испорченных вещей.

Срок исковой давности — три года с того дня, когда вы узнали о нарушении своих прав и о том, кто виновник (п. 1 ст. 196 ГК РФ). Пропуск срока может привести к отказу в иске.

Будьте готовы отстаивать свою позицию в суде, участвуйте в заседаниях. Суд может назначить судебную экспертизу для уточнения размера ущерба (ст. 79 ГПК РФ).

Если иск удовлетворят, вы можете просить суд взыскать с ответчика ваши расходы на оценку, госпошлину и услуги представителя (ч. 1 ст. 98 ГПК РФ).

7

Шаг 7. Исполнение решения суда

После вступления решения в силу (через месяц, если его не обжаловали) получите в суде исполнительный лист.

Если виновник добровольно не оплачивает сумму ущерба, передайте лист судебным приставам для возбуждения исполнительного производства. Вы также можете самостоятельно предъявить исполнительный лист в банк, где у ответчика есть счет.

8

Важные нюансы

Если вред причинили совместно несколько виновников (например, сосед и УК из-за неустраненной общей протечки и халатности соседа), они несут солидарную ответственность (ч. 1 ст. 1080 ГК РФ). Вы можете требовать возмещения как со всех сразу, так и с любого из них (п. 1 ст. 323 ГК РФ).

Если ваше имущество застраховано, немедленно уведомите страховую компанию (п. 1 ст. 929 ГК РФ).

Главное — действуйте быстро, документируйте каждый шаг, храните все бумаги и не бойтесь обращаться в суд для защиты своих прав.

Также прочитайте, как вернуть деньги, если у вас дома на несколько дней отключили отопление, и что делать, если в квартире прорвало батарею.

До этого юрист подробно рассказывал, как провести в доме общее собрание собственников, создать совет дома (и выбрать председателя) и что лучше — УК или ТСЖ.

Комментарии
1
Гость
2 часа
не хилый квэст надо пройти
Читать все комментарии
Гость
