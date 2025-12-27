Когда зарплаты не хватает: три комнатных растения, которые притягивают деньги в дом

Наука гласит, что цитрусовые повышают настроение и уровень энергии Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Если верить приметам и учению фэншуй, комнатные растения способны перенаправлять денежные потоки волшебным образом — долги растворяются в воздухе, доходы растут, владельцы счастливы. NGS.RU выбрал три самых популярных таких растения. Что приятно, они довольно неприхотливы в уходе.

Лимонное дерево

Считается, что цитрусовые могут привлекать в дом не только удачу, но и деньги. В качестве финансового магнита отлично подойдут лимон или мандарин. Для счастья этим деревьям нужны солнечный свет и обильный полив. Причем вода должна быть непременно отстоянная и комнатной температуры.

«Грунт должен быть некислым и рыхлым, чтобы цитрусовые хорошо росли и развивались. После получения первых плодов пересаживать не чаще раза в 3–4 года», — советует Татьяна Чернова, практикующий ландшафтный дизайнер.

Толстянка, или денежное дерево

Суккуленты неприхотливы в уходе и считаются растениями, способными настроить на деловой лад Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Самое известное растение, которое, по поверью, может привлекать богатство — толстянка. Она же — денежное дерево. Чтобы усилить его свойства, способствующие финансовому благополучию, при пересадке не забудьте положить на дно горшка монетку.

«Молодое растение нужно пересаживать каждый год. Когда подрастет, то больший горшок не потребуется. Грунт должен быть рыхлым, на дне дренаж, — рассказывает Татьяна Чернова. — Листья растения содержат мышьяк, поэтому в работе с толстянкой нужно быть аккуратными».

При правильном уходе толстянка может даже цвести, но не сразу — примерно на 10-й год жизни.

Замиокулькас, или долларовое дерево

Долларовое дерево славится редкой неприхотливостью и легкостью в уходе, выглядит стильно и легко вписывается в любой интерьер. А если верить эзотерикам, еще и притягивает удачу и богатство в дом.

«Горшок нельзя ставить на сквозняк и под прямые солнечные лучи. Осенью и зимой нужно сократить полив до одного-двух раз в месяц, — советует специалист. — Достаточно одной подкормки в месяц в период с апреля по сентябрь».

Перелив для замиокулькаса губителен: легко загнивают корни, поэтому не стоит увлекаться поливами. Лучше подождать, пока грунт просохнет на 2–3 сантиметра, и уже вносить влагу.