В Ярославле врач приемного отделения заболел коронавирусом. Первые подробности

К слову, во время первой волны COVID-19 после обнаружения у пациента или медработника инфекции на карантин всегда закрывали целое отделение.

Так было с областной больницей, весной там закрывали сразу три отделения: гематологию, экстренную кардиологию и экстренную неврологию. Терапевтическое отделение больницы № 3 (бывшая больница № 7) тоже закрывали. В апреле у пациента подтвердилась коронавирусная инфекция. По этой же причине на карантин также закрывалось одно из травматологических отделений больницы имени Соловьёва.

Напомним, накануне на карантин посадили чиновников администрации Брейтовского района Ярославской области. Там у одного из работников был найден коронавирус.