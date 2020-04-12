В Ярославле закрыли терапевтическое отделение больницы
Как стало известно 76.RU ещё 6 апреля, у врача этой больницы оказался сомнительным тест на коронавирусную инфекцию. Доктор контактировал с заражённым пациентом.
— Пациент поступил в терапевтическое отделение больницы
В областном правительстве сообщили, что взяли анализы на COVID у персонала и других пациентов отделения, контактировавших с заражённым. Пока симптомов заболевания ни у кого нет. Но всех докторов отправили на домашний больничный, а отделение закрыли на дезинфекцию. Что с доктором, у которого первый тест оказался положительным, пока уточняется.
Это уже второй случай в Ярославле, когда закрывают целое отделение из-за заражённого пациента. 9 апреля на карантин закрыли пульмонологическое отделение в больнице