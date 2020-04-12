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У врача больницы № 3 первый тест на коронавирус оказался положительным

У врача больницы № 3 первый тест на коронавирус оказался положительным

В Ярославле закрыли терапевтическое отделение больницы № 3 из-за пациента, у которого подтвердилась коронавирусная инфекция. Отделение закрыто с четверга, 9 апреля.

Как стало известно 76.RU ещё 6 апреля, у врача этой больницы оказался сомнительным тест на коронавирусную инфекцию. Доктор контактировал с заражённым пациентом.

— Пациент поступил в терапевтическое отделение больницы № 3 с заболеванием терапевтического профиля. В ходе лечения появилось подозрение на пневмонию. После тщательной диагностики подозрение было снято, но анализ, который в обязательном порядке берется в этом случае, выявил коронавирус, — сообщили в правительстве Ярославской области. — После этого пациент был перевезен в инфекционную больницу.

В областном правительстве сообщили, что взяли анализы на COVID у персонала и других пациентов отделения, контактировавших с заражённым. Пока симптомов заболевания ни у кого нет. Но всех докторов отправили на домашний больничный, а отделение закрыли на дезинфекцию. Что с доктором, у которого первый тест оказался положительным, пока уточняется.

Это уже второй случай в Ярославле, когда закрывают целое отделение из-за заражённого пациента. 9 апреля на карантин закрыли пульмонологическое отделение в больнице № 2 имени Пирогова.

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