В Ярославле закрыли терапевтическое отделение больницы № 3 из-за пациента, у которого подтвердилась коронавирусная инфекция. Отделение закрыто с четверга, 9 апреля .

Как стало известно 76.RU ещё 6 апреля, у врача этой больницы оказался сомнительным тест на коронавирусную инфекцию. Доктор контактировал с заражённым пациентом.