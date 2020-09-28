В администрации района Ярославской области выявили коронавирус

Администрация Брейтовского района Ярославской области переведена на особый режим работы из-за коронавируса.



— Положительный анализ подтвердился у работника управления образования районной администрации и преподавателя Брейтовской школы, — сообщил у себя на страничке в сети «ВКонтакте» глава района Андрей Петров.



С 28 сентября попасть на прием в администрацию жители смогут только по предварительной записи.



Также с 26 сентября по 2 октября на дистанционное обучение переведены 7 «Б», 8 «Г», 10 «А», 10 «Б» классы Брейтовской школы.