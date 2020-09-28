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В администрации района Ярославской области выявили коронавирус

Чиновников перевели на особый режим работы. Также на карантин закрыли классы в местной школе

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В администрации теперь всё обрабатывают от коронавируса

В администрации теперь всё обрабатывают от коронавируса

В администрации Брейтовского района Ярославской области нашли COVID

Администрация Брейтовского района Ярославской области переведена на особый режим работы из-за коронавируса.

— Положительный анализ подтвердился у работника управления образования районной администрации и преподавателя Брейтовской школы, — сообщил у себя на страничке в сети «ВКонтакте» глава района Андрей Петров.

С 28 сентября попасть на прием в администрацию жители смогут только по предварительной записи.

Также с 26 сентября по 2 октября на дистанционное обучение переведены 7 «Б», 8 «Г», 10 «А», 10 «Б» классы Брейтовской школы.

— В помещениях школы, администрации и управления образования была произведена дезинфекция, — уточнил Андрей Петров.

Также глава района обратился к жителям с просьбой с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Напомним, в Ярославской области резко выросло количество госпитализированных с коронавирусом и его симптомами — за два дня почти на 100 человек.

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коронавирусБрейтовский район
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