В администрации района Ярославской области выявили коронавирус

В администрации Брейтовского района Ярославской области нашли COVID
Администрация Брейтовского района Ярославской области переведена на особый режим работы из-за коронавируса.
— Положительный анализ подтвердился у работника управления образования районной администрации и преподавателя Брейтовской школы, — сообщил у себя на страничке в сети «ВКонтакте» глава района Андрей Петров.
С 28 сентября попасть на прием в администрацию жители смогут только по предварительной записи.
Также с 26 сентября по 2 октября на дистанционное обучение переведены 7 «Б», 8 «Г», 10 «А», 10 «Б» классы Брейтовской школы.
— В помещениях школы, администрации и управления образования была произведена дезинфекция, — уточнил Андрей Петров.
Также глава района обратился к жителям с просьбой с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Напомним, в Ярославской области резко выросло количество госпитализированных с коронавирусом и его симптомами — за два дня почти на 100 человек.