14 апреля вторник
СЕЙЧАС +10°С
usd 73.52
eur 80.54
Срочно 21 сомнительный тест на коронавирус в Ярославле
СЕЙЧАС +10°С
usd 73.52
eur 80.54

Все новости

Все новости
Здоровье Всё о коронавирусе

Из-за коронавируса в Ярославле закрыли отделение больницы имени Соловьёва вместе с пациентами

Глава регионального департамента здравоохранения рассказал, что происходит в медицинских учреждениях

4 528
4 Обсудить

Поделиться

Это уже не первое отделение больницы, которое пришлось закрыть на карантин из-за коронавируса

Это уже не первое отделение больницы, которое пришлось закрыть на карантин из-за коронавируса

В Ярославле из-за подозрения на коронавирус на карантин закрыли одно из травматологических отделений больницы имени Соловьёва. У одного из пациентов выявили подозрение на коронавирус. Сейчас там находятся 8 человек на лечении и 11 человек медицинского персонала.

— Все пациенты продолжают получать необходимое лечение, — сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев. — Те, у кого были выявлены сомнительные анализы на коронавирус, переведены в перепрофилированный госпиталь ветеранов войн. Идёт планомерная работа.

На прошлой неделе медики были вынуждены закрыть на карантин пульмонологическое отделение больницы № 2 и терапевтическое отделение больницы № 3.

— Сегодня региональная система здравоохранения приняла серьезный вызов, — добавил Руслан Саитгареев. — Несмотря на то, что в Ярославской области не критичная ситуация, это не даёт нам права расслабляться. Перед нами стоит серьезная задача — сделать всё от нас зависящее, чтобы сдержать удар. Ежедневно, фактически в круглосуточном режиме работают все подразделения системы здравоохранения. Я бы хотел поблагодарить врачей, медицинских сестер, младший медицинский персонал, сотрудников департамента здравоохранения за их профессиональный подход и ответственное отношение к делу. Сейчас много говорится о недостаточной обеспеченности средствами защиты наших медицинских работников. Бесспорно, были трудности. Но, подчеркну, мы сделали и делаем все возможное для того, чтобы максимально обезопасить медицинский персонал и пациентов. Задействованы силы области, нам помогает федерация, в стороне не стоят и предприниматели. Общими силами нам удается держать ситуацию под контролем.

По последним данным, опубликованным 13 апреля, в Ярославской области официально выявлено 27 случаев заболевания коронавирусом. 6 человек полностью вылечились и 21 продолжает проходить курс лечения. Вся актуальная на сегодняшний день информация по распространению COVID-19 — в онлайн-трансляции.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

коронавирускарантинмедицинабольница имени СоловьеваCOVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!