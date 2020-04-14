Из-за коронавируса в Ярославле закрыли отделение больницы имени Соловьёва вместе с пациентами

В Ярославле из-за подозрения на коронавирус на карантин закрыли одно из травматологических отделений больницы имени Соловьёва. У одного из пациентов выявили подозрение на коронавирус. Сейчас там находятся 8 человек на лечении и 11 человек медицинского персонала.



— Все пациенты продолжают получать необходимое лечение, — сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев. — Те, у кого были выявлены сомнительные анализы на коронавирус, переведены в перепрофилированный госпиталь ветеранов войн. Идёт планомерная работа.

