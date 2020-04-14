Из-за коронавируса в Ярославле закрыли отделение больницы имени Соловьёва вместе с пациентами

В Ярославле из-за подозрения на коронавирус на карантин закрыли одно из травматологических отделений больницы имени Соловьёва. У одного из пациентов выявили подозрение на коронавирус. Сейчас там находятся 8 человек на лечении и 11 человек медицинского персонала.
— Все пациенты продолжают получать необходимое лечение, — сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев. — Те, у кого были выявлены сомнительные анализы на коронавирус, переведены в перепрофилированный госпиталь ветеранов войн. Идёт планомерная работа.
На прошлой неделе медики были вынуждены закрыть на карантин пульмонологическое отделение больницы № 2 и терапевтическое отделение больницы № 3.
— Сегодня региональная система здравоохранения приняла серьезный вызов, — добавил Руслан Саитгареев. — Несмотря на то, что в Ярославской области не критичная ситуация, это не даёт нам права расслабляться. Перед нами стоит серьезная задача — сделать всё от нас зависящее, чтобы сдержать удар. Ежедневно, фактически в круглосуточном режиме работают все подразделения системы здравоохранения. Я бы хотел поблагодарить врачей, медицинских сестер, младший медицинский персонал, сотрудников департамента здравоохранения за их профессиональный подход и ответственное отношение к делу. Сейчас много говорится о недостаточной обеспеченности средствами защиты наших медицинских работников. Бесспорно, были трудности. Но, подчеркну, мы сделали и делаем все возможное для того, чтобы максимально обезопасить медицинский персонал и пациентов. Задействованы силы области, нам помогает федерация, в стороне не стоят и предприниматели. Общими силами нам удается держать ситуацию под контролем.
По последним данным, опубликованным 13 апреля, в Ярославской области официально выявлено 27 случаев заболевания коронавирусом. 6 человек полностью вылечились и 21 продолжает проходить курс лечения. Вся актуальная на сегодняшний день информация по распространению COVID-19 — в онлайн-трансляции.