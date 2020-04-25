Теперь всем новым пациентам больницы проводят компьютерную томографию, чтобы заранее обнаружить коронавирус.

Напомним, работники больницы сообщили 76.RU на условиях анонимности о том, что в учреждении закрывают один за другим отделения (всего было названо пять). Сотрудники также пожаловались на обеспеченность средствами защиты.

— Маски покупаем сами или шьём. Выдали многоразовые марлевые, но они от стирки быстро портятся и рвутся. Респираторов вообще нет даже в приёмном отделении. Только за свой счёт приобретать. Перчаток мало — если в перевязочные и процедурные кабинеты они ещё поставляются, то на посты — нет, — рассказал сотрудник больницы 76.RU.

Больница не принимает пациентов с COVID-19, но 23 апреля коронавирус обнаружили у работника гематологического отделения. Тогда на карантин его закрывать не стали.

В Ярославле на карантин уже закрыты отделения в больнице № 2, Соловьёвской больнице, больнице имени Семашко, терапевтическое отделение больницы № 3 (бывшая больница № 7), офис врача общей практики на Нижнем посёлке, где умерла медсестра.

