Сразу в трёх отделениях ярославской Областной клинической больницы обнаружили зараженных коронавирусной инфекцией. Заболели несколько сотрудников больницы и одна пациентка.
Все отделения закрыты на карантин, это гематология, экстренная кардиология и экстренная неврология.
— Лечение пациентов осуществляют специалисты стационара, находящиеся в отделениях круглосуточно. Посещения больных строго запрещены. У всех сотрудников и пациентов отделений взяты лабораторные анализы на COVID-19. Госпитализация новых пациентов осуществляется в другие отделения больницы, — сообщает оперативный штаб по Ярославской области. — Лечение назначают медики, привлеченные из других подразделений, при необходимости консультации проводят главные специалисты департамента здравоохранения, в том числе с помощью телемедицины.
Теперь всем новым пациентам больницы проводят компьютерную томографию, чтобы заранее обнаружить коронавирус.
Напомним, работники больницы сообщили 76.RU на условиях анонимности о том, что в учреждении закрывают один за другим отделения (всего было названо пять). Сотрудники также пожаловались на обеспеченность средствами защиты.
— Маски покупаем сами или шьём. Выдали многоразовые марлевые, но они от стирки быстро портятся и рвутся. Респираторов вообще нет даже в приёмном отделении. Только за свой счёт приобретать. Перчаток мало — если в перевязочные и процедурные кабинеты они ещё поставляются, то на посты — нет, — рассказал сотрудник больницы 76.RU.
Больница не принимает пациентов с COVID-19, но 23 апреля коронавирус обнаружили у работника гематологического отделения. Тогда на карантин его закрывать не стали.
В Ярославле на карантин уже закрыты отделения в больнице № 2, Соловьёвской больнице, больнице имени Семашко, терапевтическое отделение больницы № 3 (бывшая больница № 7), офис врача общей практики на Нижнем посёлке, где умерла медсестра.
В районных больницах ситуация обстоит так: заражённого закрыли внутри Переславской ЦРБ, в Гаврилов-Ямском районе заболели сразу 8 врачей одной больницы, заболел врач в Тутаевской ЦРБ, в Рыбинске, заражённая есть в Борисоглебской ЦРБ.