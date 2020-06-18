О том, как проходит лечение от коронавируса, мы пишем каждый день: даём сводки, интервью с чиновниками от здравоохранения, публикуем истории пациентов. А сегодня мы поговорили с врачом одной из больниц Ярославля и узнали, как это — работать в «красной зоне» ковидной больницы.

Чтобы попасть в красную, нужно пройти через несколько других зон

— В первой зоне нужно снять одежду, в которой ты пришел на работу, и переодеть сменную. В следующей зоне нужно снять и её и переодеться в защитный костюм, надеть респиратор, очки и две пары перчаток. После этого можно проходить в «красную зону». Если в течение дня нужно отлучиться в туалет или поесть, на выходе из «красной зоны» специальный человек обрызгивает медработника из пульверизатора, после этого чумной костюм остается под ультрафиолетовыми лампами.

