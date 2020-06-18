О том, как проходит лечение от коронавируса, мы пишем каждый день: даём сводки, интервью с чиновниками от здравоохранения, публикуем истории пациентов. А сегодня мы поговорили с врачом одной из больниц Ярославля и узнали, как это — работать в «красной зоне» ковидной больницы.
Чтобы попасть в красную, нужно пройти через несколько других зон
— В первой зоне нужно снять одежду, в которой ты пришел на работу, и переодеть сменную. В следующей зоне нужно снять и её и переодеться в защитный костюм, надеть респиратор, очки и две пары перчаток. После этого можно проходить в «красную зону». Если в течение дня нужно отлучиться в туалет или поесть, на выходе из «красной зоны» специальный человек обрызгивает медработника из пульверизатора, после этого чумной костюм остается под ультрафиолетовыми лампами.
У медработников есть специальное средство, которым они обрабатывают очки от запотевания. Однако если под рукой его не оказалось, можно использовать обычное жидкое мыло. Нужно капнуть на внутреннюю поверхность очков и растереть мыло салфеткой. Есть несколько видов чумных костюмов. Одни плотнее, другие тоньше. Честно скажу — в жару в плотном костюме чувствуешь себя как в сауне. В целом средств защиты в достатке, костюмов хватает.
Снимают маски в ковид-отделениях
В отделении по-прежнему много тяжелых пациентов. Хуже всего болезнь переносят пожилые люди 70–80 лет. Хотя лежат у нас и 30-летние. Кислород проведен в каждой палате, в случае необходимости подключаем пациентов. Некоторые, правда, маски снимают, не понимают, зачем они нужны. Часто, когда у человека гипоксия, он не верит в серьезность ситуации. Приходится объяснять, что без кислорода он умрёт.
За минувшие сутки в России зарегистрировано 7843 новых подтвержденных случая коронавирусной инфекции в 84 регионах.
— В Ярославской области количество заболевших COVID-19 увеличилось на 49 человек, — говорится в сводке оперативного штаба. — Всего в регионе зарегистрировано 4211 заболевших. Из них 16 человек умерли и 1941 (за последние сутки — 122) выздоровел.
Вся информация о коронавирусе и о том, как он меняет нашу жизнь, — в хронике дня.