Рестораны массово протестуют. Хроники коронавируса в Ярославской области

В России около 308 тысяч человек остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



Всего с начала пандемии проведено около 15,6 млн тестов, за последние сутки — 284 тысячи исследований.

