17 июня среда
СЕЙЧАС +23°С
usd 69.75
eur 79.04
Тема дня Рестораторы на грани: требуют открытия

Ведущие

Ключевые моменты

Город Всё о коронавирусе Онлайн-трансляция

Рестораны массово протестуют. Хроники коронавируса в Ярославской области

Все новости о COVID-19, актуальные на 17 мая 2020

751
1 Обсудить

Поделиться

Ярославцы соскучились по шопингу&nbsp;

Ярославцы соскучились по шопингу 

Доброе утро, друзья!

Жители Ярославской области должны соблюдать дистанцию, масочный режим и ждать, когда отступит коронавирусная инфекция. Но пока этого не произошло, мы каждый день публикуем свежие данные и статистику по COVID-19 в режиме онлайн.

Ольга Прохорова

Протест ресторанов

Рестораны, кафе, кофейни и бары Ярославля на грани. Владельцы заведений общепита заявили о том, что больше не выдержат мер против коронавируса, — их бизнесы на грани банкротства. Несколько десятков заведений города подписались под одним обращением к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову, заместителю председателя правительства Максиму Авдееву и мэру Ярославля Владимиру Волкову, которое звучит больше, чем крик о помощи.

Публикуем текст обращения полностью.

Мария Захарова

В России около 308 тысяч человек остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии проведено около 15,6 млн тестов, за последние сутки — 284 тысячи исследований.

Ольга Прохорова

Ну и реакция подписчиков:

Ольга Прохорова

Из-за пандемии будет необычным образом устроено голосование по поправкам в Конституцию. Мы сделали инструкцию, как можно прийти проголосовать за или против.

Ольга Прохорова

Как всегда, с утра сразу — короткий обзор новостей за сутки:

Нековидные новости — в полном обзоре.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

всё о коронавирусестатистика
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!