Рестораны массово протестуют. Хроники коронавируса в Ярославской области

Протест ресторанов
Рестораны, кафе, кофейни и бары Ярославля на грани. Владельцы заведений общепита заявили о том, что больше не выдержат мер против коронавируса, — их бизнесы на грани банкротства. Несколько десятков заведений города подписались под одним обращением к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову, заместителю председателя правительства Максиму Авдееву и мэру Ярославля Владимиру Волкову, которое звучит больше, чем крик о помощи.
В России около 308 тысяч человек остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Всего с начала пандемии проведено около 15,6 млн тестов, за последние сутки — 284 тысячи исследований.
Ну и реакция подписчиков:
Из-за пандемии будет необычным образом устроено голосование по поправкам в Конституцию. Мы сделали инструкцию, как можно прийти проголосовать за или против.
Как всегда, с утра сразу — короткий обзор новостей за сутки:
- в Ярославле за сутки выявили несколько десятков больных COVID-19;
- губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отчитался о проделанной работе за год (и о борьбе с ковидом) — публикуем полную текстовую трансляцию;
- у областного психиатрического диспансера выстроилась огромная очередь — сотрудники больницы винят во всем пандемию коронавируса;
- выздоровевших пациентов от COVID-19 не могут выписать из клиники — рассказываем, как так вышло;
- магазины одежды возобновили торговлю;
- власти Ярославской области рассказали, как в Ярославле 24 июня отметят 75-ю годовщину Пoбеды в Великoй Oтечественнoй войне.
Нековидные новости — в полном обзоре.