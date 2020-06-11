Ярославец Александр (имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.) сейчас болеет коронавирусом. Он до сих пор не выздоровел, но уже есть силы разговаривать. И Александр рассказал, как протекает болезнь.
Первые симптомы COVID появились в начале июня. На всякий случай ярославец решил сдать платный анализ на коронавирус. Положительный результат пришел через несколько дней. Теперь Александр лечится дома, коронавирусом болеет и его пожилая мама. Мы расспросили мужчину о первых симптомах коронавируса, а также узнали, как они менялись в течение болезни.
Кашель, как будто поперхнулся
— Началось все 3 июня, появился небольшой кашель. Кажется, что просто поперхнулся, даже внимания не обращаешь. Потом появилась боль в спине, шее и голове. Через два дня голову и шею стало ломить сильнее, казалось, что болят вены. Появилось ощущение, что мозг опухает. Температура стала подниматься до 38 градусов.
Александр рассказал, что помимо боли в голове и шее стали ныть глаза. А если дотрагивался до закрытых глаз, становилось больно.
Впервые заболело сердце
— Через пару дней впервые в жизни заболело сердце, стало труднее дышать из-за пневмонии, появилась одышка. Только 10 июня я обнаружил, что перестал чувствовать запахи. Вкус до сих пор ощущаю. Постоянно знобит, хоть на улице и жарко. Температура падает и поднимается, вчера, например, была 37,3. Вроде чувствую себя лучше, но ощущаю развитие пневмонии, усиливается кашель, — говорит Александр.
На протяжении всей болезни мужчину сопровождает слабость.
В семье Александра симптомы коронавируса сначала проявились у мамы. Несколько недель назад у женщины поднялась температура, она сделала платную КТ. Исследование показало пневмонию, поражение легких и эффект матового стекла, являющийся одним из клинических проявлений коронавируса. Позднее в поликлинике у женщины взяли мазок, в больнице сказали, что результат будет известен через месяц.
И если Александру, можно сказать, еще повезло — болезнь протекает так, что он может общаться, — то у других заболевших бывает очень тяжелая форма болезни.
Мы уже писали историю женщины, которая умерла от коронавируса. Болезнь превратила в ад последние дни жизни.