Ярославец Александр (имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.) сейчас болеет коронавирусом. Он до сих пор не выздоровел, но уже есть силы разговаривать. И Александр рассказал, как протекает болезнь.

Первые симптомы COVID появились в начале июня. На всякий случай ярославец решил сдать платный анализ на коронавирус. Положительный результат пришел через несколько дней. Теперь Александр лечится дома, коронавирусом болеет и его пожилая мама. Мы расспросили мужчину о первых симптомах коронавируса, а также узнали, как они менялись в течение болезни.