В Ярославской области за сутки коронавирусом заболели 49 человек. Выздоровели 122

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что за последние сутки в России зарегистрировано 7843 новых подтвержденных случая коронавирусной инфекции в 84 регионах.
— В Ярославской области количество заболевших COVID-19 увеличилось на 49 человек, — говорится в сводке оперативного штаба. — Всего в регионе зарегистрировано 4211 заболевших. Из них 16 человек умерли и 1941 (за последние сутки — 122) выздоровели.
В целом в России нарастающим итогом зарегистрировано 553 301 случай (+1,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки выписано 10 036 человек. Выписано за весь период — 304 342. За последние сутки умерли 194 человека. Умерло за весь период — 7478 человек.