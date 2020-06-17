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В Ярославской области за сутки коронавирусом заболели 49 человек. Выздоровели 122

Оперативный штаб опубликовал данные по распространению инфекции на 17 июня

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В Ярославле для лечения коронавируса перепрофилировали несколько больниц

В Ярославле для лечения коронавируса перепрофилировали несколько больниц

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что за последние сутки в России зарегистрировано 7843 новых подтвержденных случая коронавирусной инфекции в 84 регионах.

— В Ярославской области количество заболевших COVID-19 увеличилось на 49 человек, — говорится в сводке оперативного штаба. — Всего в регионе зарегистрировано 4211 заболевших. Из них 16 человек умерли и 1941 (за последние сутки — 122) выздоровели.


В целом в России нарастающим итогом зарегистрировано 553 301 случай (+1,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки выписано 10 036 человек. Выписано за весь период — 304 342. За последние сутки умерли 194 человека. Умерло за весь период — 7478 человек.

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