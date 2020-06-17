В Ярославской области за сутки коронавирусом заболели 49 человек. Выздоровели 122

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что за последние сутки в России зарегистрировано 7843 новых подтвержденных случая коронавирусной инфекции в 84 регионах.



— В Ярославской области количество заболевших COVID-19 увеличилось на 49 человек, — говорится в сводке оперативного штаба. — Всего в регионе зарегистрировано 4211 заболевших. Из них 16 человек умерли и 1941 (за последние сутки — 122) выздоровели.

