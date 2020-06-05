Что будет с магазинами, садиками и когда ослабят COVID-режим: интервью губернатора порталу 76.RU

Друзья, в комментариях на сайте, в соцсетях, в наших прямых эфирах в «Инстаграме» мы часто видим один и тот же вопрос — а где губернатор? Будет с ним разговор? Ну что ж, у нас для вас новость — Дмитрий Миронов, глава Ярославской области, дал эксклюзивное интервью порталу 76.RU. Времени было немного, но мы успели обсудить главное — как мы будем дальше жить. К чему готовиться бизнесу, родителям, ждущим открытия детских садов, и есть ли надежда на то, что жизнь наша станет прежней. Обо всём этом — в нашем сегодняшнем разговоре.
— Дмитрий Юрьевич, как вообще определяется, ослаблять или усиливать режим повышенной готовности? Есть какие-то критерии?
— В вопросе снятия ограничений мы чётко следуем рекомендациям Роспотребнадзора. И все эти действия мы с ними согласовываем. Сейчас у нас есть официальное разрешение на переход к первому этапу снятия ограничений. Это связано с тем, что эпидемиологическая ситуация в области стабилизировалась. Об этом говорят цифры и результаты наших исследований. Режим повышенной готовности может быть сохранен или отменен, исходя из эпидемиологической обстановки. Роспотребнадзор детально прописал условия ограничений, когда следует приступать к каждому этапу ослабления ограничительных мер. Есть три главных критерия: коэффициент распространения инфекции, доля свободных коек для заразившихся и охват тестированием. По этим показателям Роспотребнадзор дает разрешения регионам на тот или иной этап смягчения ограничительных мер. Но много зависит от нашей самодисциплины и ответственного отношения к масочному режиму и социальному дистанцированию.
Сейчас мы можем открыть непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров. При этом на всех этапах снятия ограничений необходимо проводить строгую дезинфекцию, использовать средства индивидуальной защиты и сохранять социальную дистанцию. Все основные меры предосторожности на сегодняшний момент сохраняются.
— То есть это не торговые центры?
— Да. В области снижается количество новых заболеваний, но тенденция может измениться (не хотелось бы об этом даже думать). На данном этапе у нас — умеренный спад. Но сейчас мы осторожно к этому подходим.
— Но если пойдёт новый всплеск, мы можем отыграть всё обратно?
— Конечно. В любой момент можем усилить тот режим, который действует сейчас на территории региона.
— Трудно столько времени жить в тисках. Хочется нормальной жизни. Очень трудно бизнесу. Что будет с кафе и ресторанами?
— Мы предпринимаем ряд мер, несмотря на то, что ситуация сложная. Но правительством уже разработано два пакета мер — меры поддержки региональные. На это выделено 1 миллиард 200 миллионов рублей. Это и поддержка предпринимателей, и поддержка медицинских учреждений за счет регионального бюджета. Все расходы наши внутренние, связанные с деятельностью правительства, — на ремонт, покупку техники, автомобилей — перечислены на борьбу с коронавирусной инфекцией.
Что касается открытия кафе и ресторанов, то не идет речи о полном закрытии.
— Но им трудно выжить. Отчаявшиеся рестораторы уже выходят голыми в центр Ярославля.
— Я понимаю, что трудно. Но открытие точек общественного питания возможно только на третьем этапе снятия ограничений. Это прописано Роспотребнадзором. И даже после открытия кафе и ресторанов необходимо будет соблюдать дистанцию в полтора метра при рассадке.
— То есть не порадуем бизнес скорыми обещаниями?
— Обещать пока не будем. У нас выстроен диалог с бизнес-сообществом.
— Ещё один вопрос от родителей: куда девать детей? Ситуация трудная с дежурными группами. Только их откроют — снова коронавирус и группы закрывают. Тупик какой-то.
— Открытие садиков только в планах. Сейчас оперативно решаем вопросы только с дежурными группами, чтобы родители могли ходить спокойно на работу. Но действуем, исходя из безопасности детей. Сейчас в дежурных группах около 1800 детей.
— Недавно президент сказал, что вероятная вторая волна коронавируса — осенью. Мы готовы?
— Вероятность второй волны существует, об этом нас предупреждают медики. Мы продолжаем тестирование, просим людей носить маски, ведем мониторинг. Подготовлен коечный фонд, обеспечена подача аппаратами ИВЛ, запас медикаментов. Мы готовы к различным сценариям. Я хочу, чтобы жители региона знали об этом. Но многое зависит и от нашей дисциплинированности. А я, передвигаясь по городу, часто вижу, что многие не соблюдают рекомендации, которые мы даем. Ходят без масок.
— А вы подходите к людям, говорите им: «Что ты делаешь, надень маску!» Вы губернатор, вам не откажут.
— Может быть, мы так и будем делать.
— Недавно я была в магазине, где двое мужчин отмахнулись от масок: «Мы этим не балуемся». Видите, для кого-то это баловство.
— Тут, может быть, был бы смысл сводить их в больницу. Показать, как наши врачи борются.
— А у вас есть маска?
— Да, конечно. И антисептический гель.
— Почем брали?
— Около 30 рублей. Обычная медицинская маска. В аптеках маски есть и каждый посетитель может выбрать любую на свой вкус.
— Только цена-то на маски взлетела. 30 рублей стоит то, что стоило 5. Я видела упаковки по полторы тысячи рублей.
— На первых порах был ажиотажный спрос, аптечная сеть не успевала. Хотя мы и приобретали маски за пределами региона и работали наши предприятия в Гаврилов-Яме… Сегодня дефицит снят. Сейчас дело в ценовой политике, вы правильно заметили.
— Ну а как ваше здоровье, вы в порядке?
— Да, спасибо. Я как-то плохо выгляжу?
— Прекрасно выглядите, но мы должны удостовериться.
— Всё в порядке, я на месте, руководим регионом. Тест отрицательный.
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