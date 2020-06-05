Что будет с магазинами, садиками и когда ослабят COVID-режим: интервью губернатора порталу 76.RU

Друзья, в комментариях на сайте, в соцсетях, в наших прямых эфирах в «Инстаграме» мы часто видим один и тот же вопрос — а где губернатор? Будет с ним разговор? Ну что ж, у нас для вас новость — Дмитрий Миронов, глава Ярославской области, дал эксклюзивное интервью порталу 76.RU. Времени было немного, но мы успели обсудить главное — как мы будем дальше жить. К чему готовиться бизнесу, родителям, ждущим открытия детских садов, и есть ли надежда на то, что жизнь наша станет прежней. Обо всём этом — в нашем сегодняшнем разговоре.



— Дмитрий Юрьевич, как вообще определяется, ослаблять или усиливать режим повышенной готовности? Есть какие-то критерии?



— В вопросе снятия ограничений мы чётко следуем рекомендациям Роспотребнадзора. И все эти действия мы с ними согласовываем. Сейчас у нас есть официальное разрешение на переход к первому этапу снятия ограничений. Это связано с тем, что эпидемиологическая ситуация в области стабилизировалась. Об этом говорят цифры и результаты наших исследований. Режим повышенной готовности может быть сохранен или отменен, исходя из эпидемиологической обстановки. Роспотребнадзор детально прописал условия ограничений, когда следует приступать к каждому этапу ослабления ограничительных мер. Есть три главных критерия: коэффициент распространения инфекции, доля свободных коек для заразившихся и охват тестированием. По этим показателям Роспотребнадзор дает разрешения регионам на тот или иной этап смягчения ограничительных мер. Но много зависит от нашей самодисциплины и ответственного отношения к масочному режиму и социальному дистанцированию.



Сейчас мы можем открыть непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров. При этом на всех этапах снятия ограничений необходимо проводить строгую дезинфекцию, использовать средства индивидуальной защиты и сохранять социальную дистанцию. Все основные меры предосторожности на сегодняшний момент сохраняются.



— То есть это не торговые центры?



— Да. В области снижается количество новых заболеваний, но тенденция может измениться (не хотелось бы об этом даже думать). На данном этапе у нас — умеренный спад. Но сейчас мы осторожно к этому подходим.



— Но если пойдёт новый всплеск, мы можем отыграть всё обратно?



— Конечно. В любой момент можем усилить тот режим, который действует сейчас на территории региона.



— Трудно столько времени жить в тисках. Хочется нормальной жизни. Очень трудно бизнесу. Что будет с кафе и ресторанами?



— Мы предпринимаем ряд мер, несмотря на то, что ситуация сложная. Но правительством уже разработано два пакета мер — меры поддержки региональные. На это выделено 1 миллиард 200 миллионов рублей. Это и поддержка предпринимателей, и поддержка медицинских учреждений за счет регионального бюджета. Все расходы наши внутренние, связанные с деятельностью правительства, — на ремонт, покупку техники, автомобилей — перечислены на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Что касается открытия кафе и ресторанов, то не идет речи о полном закрытии.