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На карантин отправили больше трёх тысяч человек: карта распространения коронавируса (27 мая)

Обновлённая информация о состоянии здоровья заразившихся COVID-19 в Ярославской области

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Официально насчитывается уже более трех тысяч заболевших&nbsp;коронавирусом в Ярославской области

Официально насчитывается уже более трех тысяч заболевших коронавирусом в Ярославской области

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Ярославской области было зафиксировано ещё 77 человек, заразившихся COVID-19. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе.

Данные по Ярославской области (с начала пандемии):

  • выздоровевших — 756 человек;
  • умерших — 14 человек;
  • всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 744 пациента: 292 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 452 с типичной клиникой COVID-19;
  • лабораторных исследований за сутки — 974;
  • на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 158 человек;
  • на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 3067 человек.

Кроме того, стало известно, что в Ярославской области один из самых высоких показателей по реальной заболеваемости COVID-19 в ЦФО.

За последние сутки в России коронавирус выявили у 9268 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. 4414 человек выписаны по выздоровлению, 138 человек скончались. Всего же с начала пандемии оказались заражены 405 843 человека, 171 883 — выздоровели, умерли — 4693.

Вся оперативная информация о ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.

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