На карантин отправили больше трёх тысяч человек: карта распространения коронавируса (27 мая)

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Ярославской области было зафиксировано ещё 77 человек, заразившихся COVID-19. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе.
Данные по Ярославской области (с начала пандемии):
- выздоровевших — 756 человек;
- умерших — 14 человек;
- всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 744 пациента: 292 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 452 с типичной клиникой COVID-19;
- лабораторных исследований за сутки — 974;
- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 158 человек;
- на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 3067 человек.
Кроме того, стало известно, что в Ярославской области один из самых высоких показателей по реальной заболеваемости COVID-19 в ЦФО.
За последние сутки в России коронавирус выявили у 9268 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. 4414 человек выписаны по выздоровлению, 138 человек скончались. Всего же с начала пандемии оказались заражены 405 843 человека, 171 883 — выздоровели, умерли — 4693.
Вся оперативная информация о ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.