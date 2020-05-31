Эксперты Информационного центра по коронавирусу в России проанализировали, сколько заболевших коронавирусом проходит лечение в медучреждениях или дома.



— В Ярославской области порядка 75,4% людей, у которых выявлен коронавирус, на текущий момент проходят лечение, — сообщили они. — Данный показатель стабильно один из самых высоких в ЦФО.



На лечении считаются только те пациенты, у которых на данный момент подтверждён COVID-19, из общего числа выявленных вычтены выздоровевшие и летальные.



Наименьшая доля активных случаев в ЦФО приходится на Воронежскую (29,1%) и Тверскую (31,1%) области, наибольшая — на Московскую область (78,1%).

