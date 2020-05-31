31 мая воскресенье
СЕЙЧАС +13°С
usd 70.75
eur 78.55
Тема дня Новая вспышка: данные о COVID-19 на 31 мая

Все новости

Все новости
Каждый день в Ярославской области фиксируют новые случаи заболевания коронавирусом

Каждый день в Ярославской области фиксируют новые случаи заболевания коронавирусом

Эксперты Информационного центра по коронавирусу в России проанализировали, сколько заболевших коронавирусом проходит лечение в медучреждениях или дома.

— В Ярославской области порядка 75,4% людей, у которых выявлен коронавирус, на текущий момент проходят лечение, — сообщили они. — Данный показатель стабильно один из самых высоких в ЦФО.

На лечении считаются только те пациенты, у которых на данный момент подтверждён COVID-19, из общего числа выявленных вычтены выздоровевшие и летальные.

Наименьшая доля активных случаев в ЦФО приходится на Воронежскую (29,1%) и Тверскую (31,1%) области, наибольшая — на Московскую область (78,1%).

Всего в ЦФО (без учёта Москвы) на лечении находятся почти 67,2% людей, у которых диагностировали коронавирус, что выше общего показателя по России (56,5%).

В Ярославской области за последние сутки выявлено 77 новых случаев заболевания COVID-19

В Ярославской области за последние сутки выявлено 77 новых случаев заболевания COVID-19

В Ярославской области за последние сутки выявлено 77 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии было зафиксировано 3132 случая заболевания.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусэпидемия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!