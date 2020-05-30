Как будем жить при продлении ограничений: всё о коронавирусе в Ярославской области — онлайн

Друзья, привет! Ну что ж, ситуация с коронавирусом по-прежнему напряжённая. Новые заболевшие, новые погибшие... В регионе даже продлили режим повышенной готовности. А значит, и мы снова заводим хронику дня, где следим за всеми изменениями, которые несёт в нашу жизнь чёртов ковид. Берегите себя, оставайтесь по возможности дома — и читайте новости онлайн.