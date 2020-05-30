30 мая суббота
СЕЙЧАС +14°С
usd 70.75
eur 78.55
Тема дня Губернатор продлил ограничения: что это значит

Ведущие

Все новости

Все новости
Город Всё о коронавирусе Онлайн-трансляция

Как будем жить при продлении ограничений: всё о коронавирусе в Ярославской области — онлайн

Информация о COVID-19, актуальная на 30 мая, в нашей хронике дня

924
Обсудить

Поделиться

Смотрим с надеждой на то, что все это когда-то закончится

Смотрим с надеждой на то, что все это когда-то закончится

Друзья, привет! Ну что ж, ситуация с коронавирусом по-прежнему напряжённая. Новые заболевшие, новые погибшие... В регионе даже продлили режим повышенной готовности. А значит, и мы снова заводим хронику дня, где следим за всеми изменениями, которые несёт в нашу жизнь чёртов ковид. Берегите себя, оставайтесь по возможности дома — и читайте новости онлайн.

Ольга Прохорова

Забрезжила надежда.

В Ярославле выпустили лекарство, которое применяют при лечении коронавируса.

Ольга Прохорова

Ну, давайте помечтаем снова...

А вы о чём мечтаете во время пандемии коронавируса?

    Ольга Прохорова

    Кажется, не во всех сердцах нашло отклик решение губернатора о продлении режима повышенной готовности.

    Ольга Прохорова

    Ох, беда родителям, конечно. То и дело закрываются дежурные группы. Вот и снова.

    Ольга Прохорова

    Первым делом — обзор самых главных новостей за сутки:

    Ольга Прохорова

    Доброе утро, друзья!

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК0
    • СМЕХ1
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ0
    • ПЕЧАЛЬ0

    Поделиться

    Поделиться

    коронавирусCOVID-19
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

    КОММЕНТАРИИ (0)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!