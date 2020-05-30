Как будем жить при продлении ограничений: всё о коронавирусе в Ярославской области — онлайн

Ну, давайте помечтаем снова...
А вы о чём мечтаете во время пандемии коронавируса?
Кажется, не во всех сердцах нашло отклик решение губернатора о продлении режима повышенной готовности.
Первым делом — обзор самых главных новостей за сутки:
- Власти Ярославской области продлили ограничительные меры до середины июня.
- Дмитрий Миронов объяснил, почему принял решение продлить режим повышенной готовности.
- В Ярославской области стало больше умерших от коронавирусной инфекции.
- Мы спросили у ярославцев, чем они хотят заняться после самоизоляции в первую очередь — публикуем видео уличного опроса.
- В Угличе маленький ребенок выпал из окна — рассказываем, что произошло.
- Ярославские лаборатории начали принимать анализы на антитела коронавируса — публикуем список клиник.
- Рыбинск вновь лидер по новым заболевшим — карта коронавируса по Ярославской области.
- Главный врач Мышкинской ЦРБ призвал жителей не устраивать травлю врачам.
- МЧС предупредило ярославцев — на регион мчатся сильный ветер и грозы.
Доброе утро, друзья!